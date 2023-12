Rinaldi decisivo, Sanguinetti valore aggiunto

BRUNO 6 (2 b.s.) A Trento era stato, parole sue, “il palleggiatore di cui la squadra ha bisogno”. Stavolta invece neppure lui, come già altre 4-5 volte in stagione, è riuscito a raccapezzarsi in mezzo alla sua pazza Modena. Gli vale la sufficienza l’ostinazione con cui ha ritrascinato Sapozhkov dentro la partita fino all’ultimo.

SAPOZHKOV 6,5 (att. 45% su 33 con 3 err. e 4 muri sub., ric- 50% su 2, 2 b.s., 5 muri) – Il muro su Randazzo verso la fine gli varrebbe un voto ben più alto, come in generale la prestazione da cinque monster block. È in attacco che non riesce ancora ad essere costante: i due muracci patiti da Massari nelle fasi calde sono da matita blu.

RINALDI 7,5 (att. 48% su 31 con 3 err. e 1 muro sub., ric. 58% su 48 con 2 err., 3 ace, 4 b.s., 1 muro) – Chiude la partita con due colpi fantastici, uno lucido e uno – l’ultimo – completamente folle. Ma il numero più spaventoso sono i palloni ricevuti: QUARANTOTTO. E non ha battuto ciglio. Roba da campioni.

DAVYSKIBA 5 (att. 38% su 13 con 2 err., ric. 50% su 4, 1 b.s.) - Imprevedibile passaggio a vuoto: a Trento non era stato sempre in ritmo, ma aveva comunque fatto la differenza. Sta facendo una grande stagione ma la “fame” dei due rivali per il posto appare diversa (leggasi sopra, e sotto).

JUANTORENA 7,5 (att. 59% su 27 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 70% su 10, 2 ace, 2 b.s.) - Parte in panca e gli brucia. I primi cinque palloni che attacca quando entra in campo sono tutti a segno. Dopo tre set e mezzo viaggia attorno all’80% poi, quando Catania si aggiusta per fermarlo, la fa a pezzi coi muri e con gli ace. Una belva.

SANGUINETTI 7 (att. 67% su 9 con 1 err. e 1 muro sub., 1 ace, 3 b.s., 2 muri) – Bene a muro e in battuta nella prima metà, cruciale in attacco (come ormai d’abitudine) nei momenti-chiave. Bruno, ancora una volta, vota Giò.

BREHME 5 (att. 43% su 7) – Si offre in sacrificio al muro avversario quando in attacco non gira niente: prima fa breccia, poi finisce sopraffatto.

STANKOVIC 7 (att. 56% su 9, 1 b.s., 4 muri) – Bell’ingresso a sangue freddo, batte float corto per togliere ritmo e mette bene le mani a muro su Buchegger.

GOLLINI 6 (ric. 48% su 23 con 2 err.) - Non infallibile, torna a farsi scappare qualche conflitto di competenze con Rinaldi in ricezione e con Juantorena in difesa.

BONINFANTE sv – Cinque minuti a palleggiare mentre Bruno rifiata nel terzo set.

PINALI sv La strada è lunga ma è una gioia rivederlo in campo.

All. PETRELLA 6 – Voto di squadra: una vittoria è una vittoria, ma evidentemente Trento non è stata la svolta.

CATANIA: Orduna 6,5, Buchegger 7, Massari 6,5, Basic 5, Masulovic 5, Bossi 6,5, Cavaccini 5,5. Randazzo 6,5, Baldi 7, Santambrogio e Zappoli sv. All. Douglas 6.

Fabrizio Monari