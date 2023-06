Rinaldi e l’orgoglio azzurro Esordio da titolare con l’Italia

Non il risultato sperato, certo, ma l’orgoglio per l’esordio da titolare in un match ufficiale. Tommaso Rinaldi sta bruciando le tappe, e dopo le due ottime amichevoli giocate a Cavalese contro Olanda e Bulgaria nella notte del 6 giugno si è anche tolto la soddisfazione di giocare la sua ‘prima’ da titolare in Nazionale Seniores, mettendo a referto 6 punti nella partita che ha segnato l’esordio dell’Italia nella Vnl 2023. Esordio, come si diceva, bagnato da una netta sconfitta (0-3) contro l’Argentina di De Cecco. Nella stessa partita ha trovato scampoli di campo anche Giovanni Sanguinetti, cui De Giorgi però ha preferito Mosca e Cortesia nella formazione titolare. Il centrale della Valsa Group avrà la sua occasione già stasera, contro gli Stati Uniti? Può darsi, in un contesto nel quale l’Italia farà molta fatica. De Giorgi infatti ha convocato una formazione sperimentale, già domata dai gauchos, non sarà semplice ribaltare gli equilibri contro Stati Uniti, appunto, e poi Cuba e Germania. Tutte vittorie che servono per la Vnl ma anche per il ranking mondiale, ranking che di qui a un anno sarà fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi qualora l’Italia non riesca a centrarla nel torneo pre-olimpico di Rio de Janeiro a ottobre.

Diritti sportivi. Intanto, come da comunicato ufficiale di Lega Pallavolo, sono stati diramate cessioni e acquisti dei diritti sportivi per la stagione 20232024. Dopo l’annuncio a sorpresa di Pippo Callipo, che ha abbandonato il volley dopo la promozione dalla A2 alla SuperLega della sua Vibo Valentia, il titolo è stato rilevato dalla società Saturnia Aci Castello (Catania) che quindi andrà a completare il roster delle dodici squadre che giocheranno la massima serie nella prossima stagione. Un balzo in avanti notevole per la società e la Sicilia intera, che si riaffaccia al campionato di Serie A1 quasi vent’anni dopo Palermo. Saturnia si sta già muovendo per allestire una formazione più che competitiva.

Alessandro Trebbi