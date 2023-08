Rinaldi e Sanguinetti in azzurro Giocheranno agli Europei

Mancava solo l’ufficialità, è arrivata ieri mattina. Rinaldi e Sanguinetti faranno parte della rosa agli ordini di Ferdinando De Giorgi che lunedì prossimo inizierà il campionato europeo a Bologna. Una grande soddisfazione per la società di viale dello Sport e per una Giulia Gabana che giòà a più riprese ha testimoniato quale sia l’importanza di aver allevato atleti che si stanno ritagliando un importante ruolo internazionale anche al di fuori delle mura del PalaPanini. Il percorso dell’Italia, che partirà dall’Unipol Arena di Bologna, proseguirà per Perugia e Ancona con le gare in programma nella Pool A che vedrà l’Italia affrontare Svizzera, Serbia, Germania, Belgio ed Estonia. A presentare la rassegna continentale è stato il tecnico salentino che ha parlato delle scelte riguardanti i 14 e su cosa si aspetta da questo Europeo: "Andremo in diverse città, ci sarà grande affetto e questo sarà un aspetto molto positivo. Dal punto di vista tecnico sarà un Europeo molto competitivo, con diverse squadre che lotteranno per vincere. Squadre nettamente favorite non ce ne sono, le differenze tra chi punta all’oro non sono così nette, sarà importante come ci siamo preparati per affrontare questo Europeo. Troveremo grande affetto in giro per l’Italia, come allenatore e come squadra abbiamo accettato questo progetto ambizioso della Federazione che a livello organizzativo non è sicuramente facile". Ecco i 14 convocati. Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli. Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Tommaso Rinaldi. Centrali: Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Roberto Russo, Giovanni Sanguinetti. Opposti: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò. Liberi: Fabio Balaso, Leonardo Scanferla.

a. t.