Rinaldi e Sanguinetti. Protagonisti in azzurro

Mentre ieri notte andava in scena il comodo match tra Italia e Qatar, erano le prime partite del girone di qualificazione olimpica in corso di svolgimento a Rio de Janeiro a far parlare dei modenesi, e in modo particolare di Giovanni Sanguinetti e Tommaso Rinaldi. Il primo ha vinto il ballottaggio con Mosca nella formazione titolare, ed è partito nel sei più uno che ha affrontato la Repubblica Ceca chiudendo con l’85% in attacco e 12 punti un match individualmente giocato su livelli di eccellenza: "E’ stata una partita complicata – ha commentato il centrale della Valsa Group – e il nostro errore forse è stato quello di non aspettarci una partita così tosta. Personalmente sono contento della reazione e di come siamo riusciti a girare la gara rimanendo uniti nell’arco dei quattro set giocati. Non possiamo sottovalutare nessuno, tutti sono alla ricerca del pass olimpico quindi è normale che le squadre arrivino cariche e con tanta voglia di far bene. Noi dovremo essere bravi a giocare ogni partita con calma e pazienza, consapevoli che ci potranno essere altre situazioni difficili come quella di oggi". Gloria anche per Tommaso Rinaldi, subentrato a Michieletto nel secondo set e stabilmente nello starting six a partire dal terzo, in un match chiuso a quota 5 punti in tabellino: "In questo torneo ci sono squadre di primissimo livello – il racconto di Rinaldi – tutte competitive e che vedono in noi un avversario da battere e possono giocare senza troppe pressioni, però a mio avviso contro la Repubblica Ceca siamo stati davvero molto bravi nel saper resistere nei momenti di difficoltà e a centrare una vittoria davvero molto importante. In questi casi bisogna rimanere tranquilli e continuare a giocare palla su palla con pazienza, esattamente come abbiamo fatto noi".

Insomma, i due giovanissimi della Valsa Group hanno ormai un ruolo importante anche nelle gerarchie studiate e messe in campo dal ct De Giorgi, e sapranno sicuramente ritagliarsi altro spazio, anche in partite che si potranno fare più difficili nelle prossime giornate. Sempre nella Pool di Rio de Janeiro, nella prima giornata risultato straordinario della Germania di Brehme, capace di battere 3-1 l’Iran grazie anche ai 10 punti del centrale gialloblù. Due vittorie su due per il Brasile di Bruno, che ha battuto 3-0 il Qatar all’esordio mentre ieri pomeriggio ha avuto ragione della Repubblica Ceca, evidentemente non così semplice da affrontare, soltanto 3-2 e 16-14 al quinto set. Prossimi impegni, Italia-Ucraina domani alle 22 italiane, mentre nella notte tra domani e mercoledì si giocherà Brasile-Germania, la prima sfida tra Bruno e Brehme da compagni di squadra.

Alessandro Trebbi