Rinaldi flop in attacco, Giani ripesca Rosseaux

Bruno 5 (att. 100% su 2, ric. 0% su 1, 1 ace, 1 muro) – Dieci giorni fa la squadra aveva ritmo, un gioco: dove sono finiti? L’augurio più grande al capitano è che la caviglia gli offra un’ultima occasione per riscattarsi; la richiesta invece è quella di non gettarsi più a occhi chiusi tra le braccia di Ngapeth come ha fatto per la milionesima volta nel momento-chiave del secondo set.

Lagumdzija 5,5 (att. 38% su 29 con 3 err. e 2 muri sub., 1 ace, 4 b.s., 1 muro) – In attacco è l’unico a tenere, ma mancano i guizzi al servizio e tutto il resto.

Ngapeth 4,5 (att. 42% su 24 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 36% su 14 con 1 err, 4 b.s.) – Parte della crisi di Modena è nel crollo della sua accuratezza in ricezione: paradossalmente, i numeri migliori li ha in attacco.

Marechal sv – Entra un minuto e non tocca palla.

Rinaldi 4,5 (att. 18% su 17 con 2 err. e 1 muro sub., ric. 41% su 22 con 1 err., 2 ace, 3 b.s., 2 muri) – Bene gli ace, i muri, la ricezione, tutto. Ma il 20% in attacco in una serie di playoff non può bastare, in nessun caso.

Rousseaux 6 (att. 100% su 1, ric. 50% su 2) – La sua presenza a Modena potrebbe acquisire un senso proprio sulla linea del traguardo: si tenga pronto.

Sanguinetti 5 (att. 33% su 9 con 1 err. e 1 muro sub., ric. 0% su 2 con 1 err., 1 ace, 3 b.s., 2 muri) – Ci prova quando entra in ricezione fa quasi tenerezza. Si è riacceso però: ora, resti acceso.

Krick sv – Ebbene sì: rieccolo. Palloni toccati: purtroppo zero.

Stankovic 5 (att. 33% su 3, ric. 100% su 1) – Evanescente, soprattutto a muro. Però, che abbia attaccato tre palloni in tre set del genere è qualcosa che non si spiega.

Rossini (L) 6 (ric. 26% su 19 con 1 err.) – Mezzo voto in più perché aveva ancora addosso il camice da sala operatoria.

Gollini (L) 5,5 – Scongelato dopo mesi: volitivo ma poco efficace.

All. Giani 5 – Torniamo alle origini di questo triplo blackout: cos’è successo? Ma soprattutto: come si riparte adesso?

PIACENZA: Brizard 7, Romanò 5, Leal 7,5, Lucarelli 7,5, Caneschi 6,5, Simon 7, Scanferla (L) 7. Basic, Gironi, Recine sv. All. Botti 6.

Fabrizio Monari