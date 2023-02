Rinaldi il leader tecnico, Ngapeth si riscatta

BRUNO 7: La gestione tattica della partita è una chicca, con Bruno che costruisce appoggiandosi a Rinaldi quando vuole sostanza e facendo rientrare Lagumdzija di prepotenza nel match. Il vero plus della partita del capitano però è la sfuriata per l’atteggiamento dei suoi compagni sul 19-10 del secondo set.

LAGUMDZIJA 6: Quanta fatica per Adis che inizia bene con tre punti nei primi quattro attacchi poi per due set interi si perde completamente, sbagliando anche palle banali. Pian piano risale la china dal terzo parziale, mettendo a segno un punto da spellarsi le mani (quello del 10-15 Modena) e poi tornando protagonista nel finale di quarto set: tutti i cambiopalla pesanti del finale hanno la sua firma.

NGAPETH 6: Che gli vuoi dire, a Earvin? Che quando si spegne si mette in un angolino e quando si riaccende ti fa vincere le partite. In un attimo: due o tre attacchi dei suoi a inizio terzo set per far capire a Lubiana che la musica rispetto al secondo era cambiata, l’ace nel finale del quarto per farsi perdonare la murata precedente e dire a Lubiana che era finita. Così, c’è solo lui.

RINALDI 8: Leader tecnico della squadra per la seconda partita consecutiva, imprescindibile in ogni angolo di campo, spacca primo e terzo set dalla battuta (cinque ace totali, i suoi), fa impazzire Gjorgiev col muro (tre blocchi personali) attacca con convinzione ed efficacia da veterano e per di più, in una serata nella quale è bersagliato dalle battute avversarie, non crolla mai e chiude senza subire ace. Strepitoso.

STANKOVIC 6: La sua percentuale d’attacco risente di un’intesa ballerina con Bruno, della quale i due dovranno trovare i motivi. A muro però fa sentire sempre la sua presenza quando serve.

SANGUINETTI 7: Straordinario in attacco, sempre presente e con una convinzione da centrale internazionale, ancora perfettibile a muro dove a volte non invade a dovere.

ROSSINI 6: Partita di sofferenza per il libero di Formia, che non difende come in altre recenti occasioni, ma ottiene la miglior percentuale individuale in ricezione.

All. GIANI 7: Lo ripetiamo da tempo. Certi tipi di partite la Modena di inizio stagione tendeva a perderli: a Lubiana la Valsa Group parte leggera nel secondo set. Troppo. Anziché incedere nella china dell’indolenza si risveglia subito e con autorevolezza rintuzza la rimonta di Lubiana del quarto, creata dai propri errori. La consapevolezza c’è, la possibilità di andarsi a prendere questa coppa anche.

Alessandro Trebbi