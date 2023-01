Rinaldi: "La Lube ci dirà se siamo grandi"

di Alessandro Trebbi

È il protagonista degli ultimi due mesi assieme a Giovanni Sanguinetti, il predestinato che finalmente si sta prendendo il palcoscenico nella città che lo ha cresciuto pallavolisticamente. Tommaso Rinaldi non ha vissuto momenti di sosta in questa stagione ("ma no, non sono stanco" precisa) e ora è pronto a riprendersi la scena dopo la sosta lunga post Coppa Italia. All’orizzonte la sfida a Civitanova Marche, due volte incontrata in stagione senza riuscire a vincere set, alle spalle due partite che hanno detto molto chiaramente come Modena sia vicina al livello delle migliori.

Rinaldi, come vi sono servite le sfide di fine anno per prepararvi al 2023?

"Veniamo da due partite molto difficili e importanti: la prima con Piacenza nella quale abbiamo giocato veramente bene, e infatti abbiamo preso i tre punti. Con Trento, secondo me e tutti i miei compagni una delle due squadre più forti di tutto il campionato, siamo riusciti a tenere il loro livello, andando vicino a vincere set che avrebbero potuto anche farci vincere la partita. Dobbiamo continuare così, e siamo ancora più determinati per affrontare la Lube".

A proposito, che partita vi attende contro i marchigiani?

"Civitanova è sicuramente un’avversaria che serve a ‘provarci la febbre’, capire a che livello siamo rispetto alle grandi squadre del campionato, già il quarto di finale con Trento era andato in questa direzione. Speriamo di fare un ulteriore passo con la Lube, soprattutto rispetto alle due partite in stagione che abbiamo perso. Vedremo quanto lavoro ci manca ancora o, al contrario che lavoro abbiamo fatto per riuscire a batterli". C’è qualche fondamentale, qualche aspetto, che dovete ancora migliorare?

"Dove dobbiamo crescere? Sarà un insieme di fattori: senza dubbio dovremo fare meno errori, dipende anche da quanto l’avversario di mette pressione. Però possiamo essere più lucidi in alcune situazioni, soprattutto quando la palla scotta davvero, in certe partite".

Da un punto di vista personale che 2023 la attende?

"Mi aspetto un 2023 di crescita. Sto già affrontando un percorso nel quale voglio continuare e prendermi un ruolo sempre più importante all’interno della squadra: questo è sicuramente il mio primo obiettivo dell’anno".

Infine il lato fisico: lei e Ngapeth giocate ininterrottamente da ottobre. Si sente stanco? "Stanco no, assolutamente. Il mio obiettivo era giocare più partite possibili e ci sono riuscito. Provato, soprattutto dal mese di novembre nel quale abbiamo giocato nove partite sicuramente sì. Però aver avuto un periodo di riposo è stato utile: ricominceremo a gennaio con tante partite e sono solo contento di averne giocate molte e di poterne giocare ancora di più durante la stagione".