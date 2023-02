LA PIEVE

LA PIEVE: Ortensi, Manfredotti (82’ Gheduzzi), Diallo, Teocoli, Ruopolo, Erihioui, Andolina, Ferrari, Teggi, Lupusor, Rizzo. A disp.: Borghi, Abusoglu, Cirasella, Acquafresca, Barbati, Paltrinieri, Bojardi, Belfakir. All. Barbi

MODENESE: Paganelli, Lo Bello (82’ Guerri) Azzi, Alicchi, Lusvarghi, Lazzaretti (58’ Saetti), Serroukh (68’ Svarups), Boriani (68’ Battaglia), Capasso, Tardini (73’ Depietri), Borghi. A disp.: Bacciocchi, Longu, Baldini, Malverti. All. Pittalis

Arbitro: Velocci di Frosinone

Reti: 34’ Teggi, 61’ e 70’ Rizzo

Note: ammoniti Borghi, Teggi, Serroukh, Ruopolo, Lusvarghi

La Pieve ritrova un successo che mancava dal 27 novembre e scaccia i fantasmi di 6 ko di fila che l’avevano fatta precipitare in classifica, inguaiando la Modenese (4° ko in 5 gare), agganciata da Fidentina e Arcetana in zona playout. Al 14’ Paganelli respinge su Teggi. Al 26’ Capasso tutto solo non riesce a saltare Ortensi. Al 34’ cross di Diallo al per Teggi che da due passi supera l’incolpevole Paganelli. Al 37’ bravo Ortensi su Capasso. Nel secondo tempo La Pieve parte forte e va vicino al raddoppio, al 46’ Teggi appoggia al limite dell’area per Lupusor che va alla conclusione, Paganelli si allunga e devia in angolo. Al 61’ Rizzo approfitta di un’incomprensione tra Paganelli e Saetti e da due passi insacca il 2-0. Al 64’ tiro di Capasso, Ortensi respinge con i piedi. Al 70’ Rizzo ruba palla a Lo Bello e con un tiro preciso supera ancora Paganelli.