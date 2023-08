Rinforzata la difesa Dall’Olanda ecco Pedersen

In attesa di sbloccare le situazioni di Domenico Berardi e Gianmarco Ferrari, si muove il mercato in entrata del Sassuolo. La società neroverde, attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito internet e sui propri profili social, ha fatto sapere di essersi assicurata un nuovo elemento per il pacchetto arretrato. Si tratta di Marcus Pedersen. Il terzino destro arriva così agli ordini di Dionisi A prelevato dagli olandesi del Feyenoord. Il Sassuolo lo ha acquistato in prestito ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro.

Il giocatore norvegese è un classe 2000 che nel proprio percorso, oltre alla maglia degli olandesi, ha vestito anche le casacche di Tomsø e Molde nel proprio paese. E’ nel giro della nazionale della Norvegia dal 2021, con la quale vanta 18 presenze.

Motivo in più, probabilmente, per rendere sempre più probabile la partenza di Gianmarco Ferrari, difensore al quale non viene garantito un posto da titolare. Ma il suo trasferimento alla Sampdoria, squadra che non aveva fatto mistero nel volerlo portare in blucerchiato, sembra essersi arenato: il piano industriale presentato per salvare la società genovese infatti, non prevede grossi esborsi sul mercato in entrata, ragione che per il momento ha stroncato sul nascere la trattativa per Ferrari.

Ci potrebbero essere possibilità invece di riaprire la trattativa con la Juventus per la cessione di Berardi. E’ noto che, per il momento, c’è troppa differenza tra la richiesta del Sassuolo (30 milioni) e l’offerta del club bianconero (20 milioni più contropartita tecnica, giudicata però non interessante dai dirigenti neroverdi). E’ possibile però che la Juve riesca a fare cassa cedendo l’attaccante Kean e uno tra Iling Junior e Kostic (quest’ultimo rimasto in panchina per tutta la partita di Udine). A quel punto ci sarebbero le premesse per portare Berardi in bianconero.