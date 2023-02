Ring-Adora Boxe si allarga nella nuova sede in via Cassiani

Ring-Adora boxe si allarga. L’associazione sportiva che, attraverso l’insegnamento della boxe, promuove la pratica motoria e sportiva come strumento di interazione e integrazione sociale e superamento dei conflitti, visto il grande successo di iscritti e praticanti, da tempo aveva bisogno di spazi più grandi. Così, a due anni dall’apertura, l’associazione ha da poco lasciato gli spazi della Villa d’Oro per trasferirsi allo Sport Village in via Cassiani, in zona Sacca, dove in 340 metri quadri potranno svolgersi più attività rispetto a prima, con nuovi corsi e più iscritti.

Il trasloco va a chiudere un annata molto attiva: il doppio dei match disputati rispetto al 2021, 61 totali, 32 vinti, 24 persi e 5 pareggiati. Tre riunioni organizzate nel 2022 (di cui una in centro storico) contro la sola del 2021. Circa 350 tesserati per quest’anno. Tra le novità i due corsi tutti i martedì e giovedì dalle 13 alle 14 di Calisthenics, una disciplina che viene definita come l’arte di usare il proprio peso corporeo come resistenza per allenarsi e sviluppare il fisico. Poi continueranno i corsi ordinari al lunedì, mercoledì e venerdì.

Tra le altre novità, da segnalare che sono aperte le iscrizioni per il corso di Boxeo Olimpico. Il corso ha la durata di 5 mesi e ha lo scopo di approfondire il fondamento della cultura e della tecnica pugilistica cubana. E’ aperto a ragazzi e ragazze dai 13 anni in su.