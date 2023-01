Rinnovato l’accordo tra Modena Rugby e Villa Fogliani

È stata rinnovata nelle scorse settimane la convenzione tra Modena Rugby 1965 e l’Ospedale Privato Accreditato Casa di Cura Fogliani di Modena. L’accordo punta a rafforzare ulteriormente l’assistenza fornita in ambito sanitario all’intero staff della società sportiva di Via Collegarola e interessa non solo i giocatori di tutte le categorie, gli allenatori e i preparatori atletici, ma anche i loro familiari. Determinante per l’attivazione della collaborazione la volontà della Società sportiva di offrire servizi di qualità forniti da professionisti esperti, inseriti all’interno di una struttura moderna dotata di ambulatori e attrezzature diagnostiche all’avanguardia. A ciò si aggiunge la grande passione per la palla ovale del dottor Emanuele Tripoli, apprezzato ortopedico che visita ed opera all’interno della casa di cura modenese di via Lana e che ricopre anche il ruolo di medico sociale del Modena Rugby. L’accordo riguarda il rilascio della certificazione per l’idoneità sportiva, l’esecuzione di visite cardiologiche, fisiatriche, ortopediche, prestazioni di fisioterapia e rieducazione funzionale e motoria, oltre ad esami di radiologia diagnostica per immagini.