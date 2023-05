Rioluna Trail, 130 atleti a darsi battaglia sui monti

Mentre a Modena si correva con l’Accademia, manifestazione non competitiva aperta a tutti con grandi numeri, a Riolunato – il più piccolo comune dell’Appennino – è andata in scena la sola competizione con la seconda edizione del Rioluna Trail, inserita nel Circuito Trail dei Parchi dell’Emilia di cui è la seconda prova. La nostra Moonriver è senz’altro uno dei comuni più attivi sia per gli sport invernali sul Cimone che per la corsa, ed ha la competizione nel sangue. Erano ben tre i percorsi di gara: uno ’corto’ da 10 km. (dislivello 600 metri), un ’medio’ di 20 km. (dislivello 950 metri) ed il ’lungo’ di 30 km., con ben 1.550 km. di dislivello. Gare tutt’altro che facili per le pendenze e la lunghezza, con 130 trailers complessivamente al via. Il meteo è stato clemente ed ha risparmiato la minacciata pioggia e, soprattutto, la neve che lo scorso anno fece la sua comparsa proprio in questi giorni; c’è stato solo qualche momento di apprensione per una atleta che ha sbagliato strada verso il km. 20, ma la sua assenza è stata rilevata al cancello e il runner è stato prontamente rintracciato. Per quanto riguarda i migliori, sui 10 km. hanno primeggiato Omar Stefani e Vanessa Ganci, entrambi tesserati per Mud & Snow di Marano. Anche sui 20 km. tornano al successo i nostri colori: in campo femminile rivediamo infatti sul gradino più alto la frassinorese Manuela Marcolini (Sportinsieme) che stacca Michela Tognarini (Atl.MdS) e Michela Santini. In campo maschile si impone l’atleta di casa, Marco Rocchi (Atl.MdS Panariagroup) davanti al bolognese Enrico Vaccari (Montanari Gruzza) ed a Roel Sourbron. Il ’lungo’ di 30 km. ha visto la vittoria di Marco Bellini (Pol.Union 90) seguito da Davide Boldrini (Gnarro Jet Mattei) e da Stefano Grillo. In campo femminile Rossella Munari (Sampolese) si è imposta su Dinahlee Calzolari (Mud & Snow) e Laura Prampolini (Rocca Formigine). Una curiosità: la vincitrice della gara sui 20 km., Manuela Marcolini, è anche organizzatrice della terza e prossima gara del Circuito Trail dei Parchi dell’Emilia, l’Alpicella Trail, che si svolgerà il 30 luglio ai Prati Fiorentini sopra Piandelagotti, sede invernale del Centro Fondo Boscoreale.

Giuliano Macchitelli