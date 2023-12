Ripartenza Cittadella. Tre gol all’Agazzanese

AGAZZANESE

0

CITTADELLA

3

AGAZZANESE: Dimaio, Bragalini (18’st Imprezzabile), Favari, Gueye (29’st Corbellini), Reggiani, Vago, Farina (18’st Riccardi), Soumahoro, Forbiti, Pastirelli (8’st Koci), D’Aniello. A disp.: Borges, Mauri, Moltini, Vago, Masteototaro, Corbellini. All. Piccinini

CITTADELLA: Narduzzo, Sejdiraj, Pivetti (45’st Mondaini), Covili, Aldrovandi, Serra, Caesar Tesa (45’st Pezzani), Vernia (29’st Bandaogo), Falanelli (29’st Ridolfi), Malivojevic (29’st Boilini), Martinez. A disp. Neri, Caselli, Boilini, Arati, De Luccca. All Salmi

Arbitro: Barbatelli di Macerata

Reti: 7’st Vernia, 10’st Falanelli, 37’st Malivojevic

Note: ammoniti D’Aniello, Aldrovandi, Martinez, Salmi, Bragalini, Sejdiraj, Reggiani

Dopo una piccola frenata (un punto in 2 gare) riparte di slancio la corsa della Cittadella che sbanca Agazzano con un bel tris e mantiene il +4 in vetta. In avvio Agazzanese pericolosa con Soumahoro che spara di poco fuori. Ci prova al 12’ Falanelli ma la conclusione dell’attaccante, preferito a Ridolfi nel tridente, è una telefonata tra le braccia di Dimaio. La palla del possibile vantaggio capita sui piedi di Martinez che calcia fuori sotto misura. Prima del riposo occasionissima per la squadra di Salmi: Martinez parte in contropiede tre contro uno, palla a Malivojevic, intervento prodigioso di favari che salva in angolo. Nella ripresa in 10’ la squadra di salmi firma il 2-0. Al 3’ Malivojevic innesca Falanelli che calcia di poco fuori. Sul ribaltamento D’Aniello da posizione favorevole prova a calciare ma la conclusione termina poco alta. Al 7’ arriva il gol del vantaggio con la punizione di Vernia che deviata dalla barriera beffa Dimaio. Il raddoppio della formazione modenese è immediato, ci pensa Falanelli con un bel tiro che va ad infilarsi nell’angolano. Martinez di testa sfiora il tris che arriva poco dopo con il rigore di Malivojevic. "Abbiamo fatto una grande gara – così mister Salmi – per atteggiamento, voglia e compattezza su un campo molto difficile".