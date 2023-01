"Ripartire da qui, siamo fiduciosi"

"Ripartire da qui". Da Alessio Dionisi (foto) al capitano neroverde Gian Marco Ferrari è quasi un coro, il dopogara di Monza. Ripartire da qui, appunto, dal risultato che muove una classifica ferma da metà novembre e soprattutto dalla prestazione, "perché – spiega l’allenatore del Sassuolo – una volta subito il pareggio ci siamo abbassati, e il rischio di perdersi c’era. Invece lì siamo cresciuti, costruendo anche i presupposti per una vittoria che non è arrivata. C’è rammarico, ma non dobbiamo recriminare più di tanto e restare fiduciosi: questa squadra, io ne resto convinto, alla fine saprà prendersi quanto le spetta". In settimana la fiducia dell’ad Carnevali che lo ha imbullonato su una panchina data in bilico ("le voci fanno parte del nostro mondo, ringrazio comunque Carnevali per le sue parole") e nel momento più difficile la risposta della squadra: Dionisi archivia l’una e l’altra, guarda la classifica "che deve essere uno stimolo a far meglio" ma guarda anche un Sassuolo che, dice, "deve essere in grado di reagire a un momento del genere con atteggiamento e prestazione: oggi abbiamo dimostrato di avere dei valori, abbiamo creduto nel risultato e abbiamo provato a farlo nostro. Dobbiamo accertare il momento e affrontare ogni gara come fosse la più importante: la prossima – dice ancora Dionisi - c’è il Milan, siamo sfavoriti, ma dobbiamo guardare avanti".

"Un punto che muove la classifica e – conclude Ferrari, bomber di giornata – ci da’ morale: il calcio è fatto di momenti. Deve servirci per ripartire".

