Ripescaggi Tra i dilettanti Sognano in tre

Nonostante il ko col Rimini United le chance dell’Ubersetto di salire in Prima categoria restano alte. I gialloblù sono secondi nella classifica delle 6 sconfitte, dietro al Modigliana e davanti a Tozzona, Salicetese, Mercucry e Balca. La retrocessione della Correggese ha impedito che si liberi subito un posto, ma almeno le prime due (Modigliana e Ubersetto) possono sognare visto che il Tonnotto promosso in Eccellenza rinuncerà e che il Castelvetro libererà un posto per unirsi con la Vignolese. Al netto di queste due situazioni in divenire e del possibile salto in D di Agazzanese e Progresso con gli spareggi, per ora i conti dei posti liberi sono questi: in Eccellenza non ce ne sono (36 squadre, due gironi da 18), in Promozione ci sono 74 squadre, quindi 2 in sovrannumero, perciò a parte chi vincerà il playoff regionale di Prima nessuno salirà, in Prima salgono le 6 vincenti di domenica più il Sala (Coppa), mentre domani il Crer ufficializzerà il 14esimo girone di Seconda, quindi 4Ville e Real Maranello che hanno vinto i playoff di Terza al 99% saranno ripescate. d.s.