Riscatto Gargiulo, la nottata è passata L’anno della svolta al fianco di Gerli e Palumbo

Lui stesso, da giocatore serio e scrupoloso in campo e fuori, sa benissimo di trovarsi di fronte una chance da non buttare via. O, meglio, una seconda chance. Un anno dopo essere arrivato in "pompa magna" con l’etichetta dell’acquisto top dell’estate del ritorno in Serie B, la storia di Mario Gargiulo al Modena deve necessariamente presentarsi con ben altri racconti rispetto a quelli vissuti negli utlimi 12 mesi.

E, nelle intenzioni di tutti, da Paolo Banco a Davide Vaira fino alla stesso centrocampista, c’è proprio la volontà di mettersi alle spalle il passato. Come si direbbe a Napoli, luogo natale di Gargiulo, prendendo spunto e rimodificando per l’occasione un celebre detto: la notte è passata. Lo scorso gennaio, reduce dall’infortunio al piede che aveva addirittura costretto il Modena a parcheggiarlo fuori dalla lista per il campionato in favore di Andrea Poli, si era rotto qualcosa e nessuno lo ha mai negato. Anche nei rapporti con la guida tecnica, "colpevole" di non essere riuscita a mettere nelle migliori condizioni un giocatore che solo qualche mese prima aveva agguantato la serie A con il Lecce.

Nei discorsi tecnici poco possiamo entrare, si può altresì dire che in Gargiulo era scattata la voglia di ricercare nuovi lidi per ritrovare il sorriso e da lì il prestito al Pisa, 12 presenze, una sola rete e un’annata da dimenticare in toto. Con un contratto fino al 2025, la posizione del Modena nei confronti del centrocampista non è mai cambiata di molto: riparte in gialloblù, sarà valutato da Bianco e, in caso di offerte, se ne riparlerà. Tra Fanano e Dimaro, nelle diverse rotazioni che l’allenatore ha messo in campo nelle prove tattiche nelle quali sembrava che Gargiulo potesse partire piuttosto indietro nelle gerarchie, la fiducia è cresciuta sempre più e sono arrivate le prestazioni in Coppa Italia a Genova (con un gran gol) e la seconda rete nell’amichevole di sabato con la Virtus Verona, reti dal peso ovviamente differente ma che nascondono all’interno il messaggio chiaro lanciato dal giocatore.

Nel centrocampo canarino, con Gerli in cabina di regia e Palumbo titolare, presumibilmente, inamovibile, la fisicità e la qualità di Gargiulo non potrà che essere preziosa. E poi, in questa strana estate nella quale l’ambiente esterno (non interno che, come detto, su Gargiulo ha voluto puntare ed attendere) quasi si era dimenticato dell’acquisto top della scorsa estate, il napoletano ha numerosi motivi per rilanciarsi e provarci ancora. Fin qui, il Modena bene ha fatto a non cadere nella tentazione di cedere. Da sabato, tocca al campo.

Alessandro Troncone