Riscossa della Zerosystem che espugna Padova

Pronta riscossa della Zerosystem in B1 che dopo l’ultima sconfitta interna è andata ad espugnare il campo di Padova, diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Il 5-3 porta la firma di capitan Federico Bacchelli (foto), autore di una tripletta, mentre l’Under 19 Daniele Rossi ha chiuso la pratica con due bei punti. Fondamentale successo esterno anche per la Cdr Taccini, che grazie al 5-1 ottenuto a Carrara è oramai ad un passo dalla meritata salvezza, prioritario obbiettivo stagionale per i ragazzi di Gigi Sala. Vittoria fuori casa anche per la Metalparma in C1, sul difficile campo di Ferrara: Toni Greca nuovamente sugli scudi con l’ennesima tripla stagionale, cui si sono aggiunti i due centri di Daniele Stanga. Importante vittoria esterna anche per la Pfm in C2, dato che il 5-2 rifilato al Parma mantiene i rossoneri in piena corsa play off. In D1, altro prezioso successo per la Keratrans, che dopo il 5-3 ottenuto contro la diretta concorrente Valnure vede allontanarsi lo spettro dei play out. Nell’altro girone, non fa quasi notizia il 5-1 della Cobi Meccanica, sempre a punteggio pieno, ai danni del Castelmaggiore, mentre la Cdr Taccini ha vinto per 5-2 a Castenaso.