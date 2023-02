"Risultato bugiardo, ora testa all’Ascoli"

Nel dopo gara di Reggio Calabria recrimina e ne ha ben donde Attilio Tesser, che nella sala interviste del Granillo fa trasparire la sua delusione per questa sconfitta ed è molto chiaro nei concetti. "Un pareggio oggi sarebbe stato strameritato, avevo detto alla vigilia che non volevo alibi per le tante assenze e in campo si è visto, chi è sceso in campo ha dato tutto, compreso Magnino che ieri aveva un po’ di febbre. Loro hanno fatto bene solo all’inizio dei due tempi, ma non siamo mai andati in difficoltà clamorosa; poi siamo venuti fuori noi e nel finale li abbiamo messi lì, e non abbiamo sofferto più di tanto in un ambiente comunque difficile. Qui al Granillo non è mai facile venire a giocare, e il risultato, lo ripeto, è stato bugiardo, abbiamo avuto due grosse occasioni per il pareggio che sarebbe stato un giusto premio. Abbiamo giocato secondo me anche meglio che a Brescia, dove alla fine avevamo portato a casa l’intera posta. Questo Modena è una squadra che crea sempre tanto in ogni partita". Sui due gol subiti: "Disattenzione ed anche una buona dose di sfortuna, sul secondo l’azione della Reggina si è sviluppata con l’arbitro che non ha visto un fallo netto su Falcinelli. Ma ho detto niente alibi e quindi non voglio che questo errore del direttore di gara lo sia". Mercoledì si torna subito in campo nel turno infrasettimanale: "È una partita importantissima, spero di recuperare qualcuno di quelli che oggi erano assenti".

a.b.