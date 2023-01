"Risultato che dà morale Meglio nella ripresa"

Come Renzetti sulla fascia opposta anche Scadi Oukhadda sulla destra si è spinto spesso in avanti. Dal suo piede è partito il pallone che poi Gerli ha messo in rete per il primo gol gialloblù. "Almeno una cenetta Gerli me la deve offrire. A parte gli scherzi sono molto contento per Fabio, si merita davvero questa soddisfazione" racconta il terzino. "Questa è una vittoria che ci dà tanto morale. Non avevamo iniziato male ma poi ci siamo allungati, non so il motivo, e non siamo più riusciti a esprimerci. Nella ripresa abbiamo iniziato con il piglio giusto poi i cambi ci hanno dato quella freschezza che ci mancava ed è arrivata una vittoria meritata. Un mio gol? Non so quando arriverà. Quando tiro di destro rischio di mandare qualcuno all’ospedale, quando invece rientro e calcio di sinistro, che non è il mio piede, sono più preciso. Contro il Palermo la rete me l’ha negata una grande parata del portiere".

r.d.