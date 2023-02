SASSUOLO

"Stiamo crescendo e siamo in fiducia. Questione anche di dettagli che girano meglio rispetto a qualche tempo fa, e i risultati li fanno anche i dettagli". Sassuolo guarito? Le ultime tre gare dicono sì, Martin Erlic dice nì: si è a lungo raccontato ai microfoni di Dazn, il centrale croato, facendo anche il punto sul momento dei neroverdi e sulle prospettive di un gruppo che, ha detto, "ha qualità importanti e individualità altrettanto importanti e vuole continuare a fare bene". Udine, da questo punto di vista, potrebbe essere una svolta, ma vista da Erlic è soltanto "un’altra gara in cui mettere tutto e un’altra tappa del nostro percorso di crescita: non vale la pena guardare troppo in là, anche perché in classifica siamo comunque quindicesimi e non c’è dubbio che dobbiamo ancora lavorare per raggiungere quello che era l’obiettivo di inizio anno, ovvero fare meglio della scorsa stagione". Il Sassuolo, dopo 21 giornate, aveva 5 punti in più: questo secondo Dionisi, rispetto al primo guidato dall’allenatore toscano, è un tantino attardato, ma nulla è precluso, anche perché quello delle ultime uscite è un altro Sassuolo. Il motivo? Erlic non ha difficoltà a spiegarlo "nei tanti cambiamenti estivi e nelle tante assenze: adesso il gruppo sta trovando la miglior condizione e si tratta di continuare a spingere fino alla fine".