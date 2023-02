Rivara, mister Pignatti festeggia le cento panchine

Gianmarco Pignatti ha fatto cifra tonda. Domenica scorsa, nella gara casalinga con la Sanmartinese (persa 1-0), il tecnico classe ’78 del Rivara ha raggiunto le 100 presenze sulla panchina biancorossa, accumulate in 5 anni e festeggiate con una targa e una maglia firmata dai giocatori.

Un’avventura cominciata nell’estate del 2018, raccogliendo l’eredità di Michele Breviglieri in Seconda categoria, campionato concluso al 7° posto appena fuori dai playoff. Poi la magica stagione 2019-20, fermata dal Covid a febbraio col Rivara primo al fianco del Ravarino con 37 punti (10 vittorie, 7 pari e un solo ko) e lo storico salto in Prima a braccetto coi biancazzurri deciso poi dal Crer, categoria mai calcata dal club nato nel 1975. Dopo il campionato 2020-21 in cui si giocarono solo 3 gare per la pandemia, nell’estate del 2021 il Rivara decise di autoretrocedersi in Seconda e l’anno scorso la scalata verso la Prima si è fermata nella semifinale playoff persa col Daino.