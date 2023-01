Rivetti e il centro sportivo: "Entro sei mesi si decide"

Il progetto del centro sportivo sta arrivando al punto, forse, decisivo. Il ’casting’ delle aree individuate dal club per costruire la nuova casa del Modena è agli sgoccioli, nel prossimo semestre la società vuol tirare le somme come ricordato dal presidente Carlo Rivetti: "Siamo arrivati ad una rosa di finalisti ristretta, non abbiamo ancora concluso ma vogliamo farlo entro 6 mesi – spiega Rivetti – sono convinto che ci permetterà di attirare anche giocatori di un livello diverso e sarebbe un bene anche per quelli che abbiamo oggi. Andare in Serie A e allenarsi ancora allo Zelocchi mi sembrerebbe scorretto. Stiamo decidendo tra un paio di alternative, ne abbiamo visti tanti di centri in giro per l’Italia e l’idea è quella di farne uno all’altezza del Modena e di un Modena futuribile. Abbiamo il grande vantaggio di partire da zero, lo vorrei ecosostenibile e dovrebbe accompagnare la crescita per cui stiamo lavorando". Si era parlato dell’area riguardante l’Hotel ’Le Ville’, ancora in ballo come confermato dallo stesso Rivetti. Così come sono in gioco anche alcune aree cittadine oltre ad alcune leggermente fuori: "Il problema non è acquistare un terreno, ma di acquistare un terreno e poi passare tutte le pratiche per poterci costruire – ha spiegato Rivetti –, stiamo analizzando situazioni sia cittadine, seppur non in piazza Grande, e anche un pochino fuori". Tutto questo porta Rivetti a fare il punto anche sul rapporto tra Modena e il Comune di Modena, e il tema è lo stadio Braglia "Abbiamo già dimostrato quale sia il nostro punto di vista, con gli importanti investimenti finanziati. C’erano cose che andavano fatte, per noi. Stiamo ancora parlando col Comune per una soluzione temporale che ci dia la possibilità di fare, sia a noi che alla città, e di investire sullo stadio. Lo stadio è un investimento che deve fare la città e che resta alla città. Stadio di proprietà? Non ci ho mai pensato. Adoro il Braglia, è in centro, vicino alla stazione, ha fascino, storia".

In foto: Gerli contro il Sondrio.

Alessandro Troncone