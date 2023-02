Rivetti: "Sto rivedendo il mio Modena corsaro"

di Alessandro Troncone

Alla vigilia, Brescia era sinonimo di ’esame’ per un motivo più significativo di tutti gli altri esami che il Modena ha dovuto affrontare fin qui. Il momento implicava una dimostrazione concreta, di fronte ad una squadra ferita, frastornata, in piena burrsca, contro la quale i canarini (ed è capitato in pochissime occasioni) partivano coi favori del pronostico, in trasferta e in una posizione di classifica molto interessante. Tesser ci è riuscito: la versione 2023 dei gialli è decisamente più matura e continua. A tratti è quel Modena corsarso che il presidente Carlo Rivetti ha sempre desiderato ammirare sin dalle prime amichevoli estive ed è in questo modo che ha potuto festeggiare in alcuni degli stadi più nobili della cadetteria: "La squadra ha fatto quello che io dissi ad inizio campionato, ovvero che avrei voluto vedere una squadra corsara – ha raccontato il presidente a ’1912 station’ di Spotify – ecco, ce l’abbiamo fatta anche a Brescia. Non era facile, loro avevano delle grandi motivazioni, evidentemente anche noi. La vittoria rappresenta una grande emozione, una grande gioia. Nei sette minuti di recupero credo di aver perso qualche anno di vita ma la felicità è enorme perchè diamo continuità al progetto e questa è la cosa più importante. Probabilmente dopo i due schiaffoni che abbiamo preso nelle sconfitte con Frosinone e Ternana ora giochiamo da squadra, io ne sono molto contento".

Giocare da squadra significa, aggiungiamo noi, aver messo a posto qualche meccanismo che prima faceva acqua. Insomma, se il Modena in tre delle ultime cinque partite è riuscito finalmente a mantenere inviolata la porta di Gagno un motivo ci sarà. Ed è da ricercare nella maggiore attenzione individuale che ognuno degli interpreti difensivi e non solo sta mostrando sul campo, anzitutto. E, successivamente, nell’ordine complessivo che si nota quando i canarini non sono in possesso palla. Sono cresciute di livello le prestazioni di Cittadini e quelle dei due terzini, Oukhadda e Ponsi. Inoltre, seppur impiegato solo con Cagliari e Brescia, il ’peso’ di Andrea Poli a centrocampo non può passare inosservato.

Parliamo di esperienza, nelle giocate e nelle parole che a volte possono essere necessarie in determinati momenti della partita. A Brescia, più di una volta, l’ex Bologna ha chiesto ai compagni calma e disciplina, conscio che un attacco ragionato avrebbe messo in difficoltà le rondinelle più di uno speranzoso lancio in avanti o di una giocata forzata. Tutto questo è nel dietro le quinte delle vittorie del Modena dell’ultimo periodo e ora è giusto divertirsi e godersi il Genoa, domenica prossima al Braglia (biglietti in vendita da oggi): "Loro sono abituati al mare, verranno nella nostra pianura e speriamo che per loro sia dura", ha concluso Rivetti.