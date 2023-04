"Rivoluzione Comcor per essere fra le prime"

Grande attesa per la Comcor Modena baseball che si appresta a cimentarsi nella stagione in Serie A. Inizia questo week end l’avventura di una squadra completamente rinnovata che proprio dagli investimenti fatti dimostra di puntare in alto.

"Siamo pronti dopo settimane di lavoro a difendere i colori gialloblu in tutta italia – cosi il presidente Claudio Campioli ha parlato della stagione che è pronta ad aprirsi –, siamo reduci da una vera rivoluzione tecnica per costruire un futuro ai nostri giovani e per affrontare la massima serie da veri protagonisti– continua il presidente – come piccola ma grande società, stiamo programmando un futuro importante che guarda ad almeno due anni agonistici".

Primo a dover essere citato, grande novità della stagione al via, il nuovo allenatore Marco Nanni, con un curriculum internazionale: ben 16 trofei sempre in Fortitudo Bologna, 4 Europei per Club, 5 scudetti tricolori, 6 Coppa Italia, 1 Super Coppa Europa Club, manager dell’anno nelle stagioni agonistiche del 2009 e 2014. "Coach con casacca della nazionale azzurra dal 2011 al 2018 – ribadisce Campioli –, abbiamo investito per il domani puntando forte sul suo profilo. Abbiamo cambiato la rosa atleti, con 5 pedine di esperienza, da amalgamare con la vecchia guardia e due giovani prospetti. Tante risorse anche per le squadre giovanili (mini baseball, under 12, 14, 15 e under 18), coordinate dal coach cubano Ronald Duarte, oltre al nuovo Softball Modena rinato dopo oltre 20 anni. Abbiamo investito, le nostre economie con parsimonia per garantirci anche il prossimo torneo di serie A 2024 – spiega più nel dettaglio il presidente di Comcor Modena baseball – dopo il 9° posto nel 2022, fuori dalle 8 regine in lotta per lo scudetto insomma, speriamo di fare e meglio in questa stagione. Nella prima fase di qualificazione siamo inseriti in un girone da 6 team, con Senago Milano, Settimo Torino, Cagliari, Torino team, Brescia. Con ottimismo e ambizione riusciremmo a realizzare il nostro sogno qualificandoci tra le prime due societa, ed entrando in gioco per lo scudetto tra le migliori 10 societa italia. Sognare costa poco. Per tutti noi del batti e corri geminiano – conclude il presidente Campioli – un 2023 storico, per Modena citta dello sport, il nuovo piano Pnrr che permette di guardare al nuovo stadio ’Torri’ con tribune coperte, spogliatoi, tre diamanti, impianto illuminazione, e impianto idrico, per un totale di quattro milioni,sarà il miglior impianto nazionale".

Giorgio Antonelli