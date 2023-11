Rodaggio finito Henrique in campo a Empoli

Il rodaggio è finito, e il poco che filtra dal Mapei Football Center lascia filtrare notizia attesa da un po’. Quella del rientro di Matheus Henrique: sarebbe in gruppo ormai da una settimana, e se ovvia prudenza ha sconsigliato di forzarne il recupero mandandolo in campo contro la Salernitana, la pausa del campionato schiude al centrocampista brasiliano rientro molto probabile, se non certo, a Empoli domenica 26. E posto, molto probabile se non certo, nell’undici titolare, al volante di quella mediana che si è persa, insieme ad Henrique, proprio quando lui, fino all’infortunio sempre in campo e sempre titolare, si trattasse di un’amichevole estiva, del primo turno di Coppa Italia o di campionato, fino allo stop. Da luglio a ottobre percorso netto, per lui, fermatosi dopo Sassuolo-Monza, lo scorso 2 ottobre. ‘Lesione al bicipite femorale sinistro’, informò il sito del Sassuolo all’indomani dello stop, aggiungendo che ‘il calciatore ha già iniziato il percorso di recupero’.

Finalmente concluso: una buona notizia, dentro questo gelido autunno neroverde, anche perché alzi la mano chi non si è accorto quanto manchi il brasiliano al Sassuolo. Il peso della sua assenza, infatti, è nei numeri: con lui in campo 9 punti in 7 gare di campionato e una vittoria in Coppa a Cosenza, senza i punti sono 3 in 5 gare ed un pareggio – diventato vittoria, ma solo dopo i rigori – in Coppa. Senza Henrique, sarà un caso, il Sassuolo ha dimezzato la velocità e diminuito la media di gol segnati per gara da 2 ogni 90’ (Coppa Italia compresa) a quella di meno di 1 a partita (5 in 6, sempre Coppa compresa) delle ultime settimane. Detto che la sua presenza, numeri alla mano, ha impatto nullo sui gol subiti dal Sassuolo in campionato (13 in 7 gare con lui, 8 in 5 senza) non si può non aggiungere come la mancanza del brasiliano, sugli equilibri neroverdi, già precari, si sia fatta sentire eccome se è vero, come è vero, che senza di lui in campo il Sassuolo non ha mai vinto.

Stefano Fogliani