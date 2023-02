Rogerio tiene a bada Strefezza Berardi, assist vincente

CONSIGLI 6. A lungo inoperoso, graziato da Strefezza nel finale: bene così.

ZORTEA 6. Inizio non granchè, con due palloni persi sul vivace Banda. Riprende quota con il passare dei minuti.

ERLIC 6. Puntuale, ma non efficacissimo in rilancio. A sua scusante, il vento che ne disturba i rinvii. Qualche sbavatura quando ‘esce’ su Ceesay, cui non paga dazio, come non lo paga a Colombo.

TRESSOLDI 6. Gran chiusura al 3’, spadroneggia nella sua area ma non fa altrettanto in quella avversaria, dove al 29’ ha la palla che spaccherebbe il match ma la spedisce a lato.

ROGERIO 6,5. Limita i danni su Strefezza, cui si dedica senza pensare troppo ad altro e tenendolo ben lontano dalla porta di Consigli. Riesce comunque a trovare il fondo in un paio di occasioni, ma il piede è ‘freddo’. FRATTESI 5,5. Baroni gli spedisce contro Hjulmand in prima battuta, Blin in seconda, ingabbiandolo. Perde qualche pallone di troppo (15’ s.t. Thorstvedt 7. Entra e segna, può bastare) OBIANG 6. Scherma con la consueta efficacia il quartetto difensivo. Non si disunisce nemmeno quando Baroni lo ammonisce ‘a gratis’. Dionisi lo cambia per evitare guai (15’ s.t. Lopez 6. Gestisce quanto serve)

HENRIQUE 6. Mette in porta Bajrami, che non lo asseconda, al 19’. Prezioso in copertura come in costruzione, al netto di pause molto ‘brasiliane’.

BERARDI 6,5. Al 19’ ha la palla giusta, ma la svirgola, 2’ dopo prende il giallo che gli toglie la Cremonese. Ma fa quel che deve (50’ s.t. Ferrari s.v.)

DEFREL 5,5. Svaria tanto e corre di più, l’attaccante francese, ma non cava il proverbiale ragno dall’altrettanto proverbiale buco (15’ s.t. Pinamonti 5,5. Spiace dirlo, ma pur sacrificandosi non tiene comunque un pallone)

BAJRAMI 5. Seconda consecutiva dal 1’ per il fantasista ex Empoli, sulla cui prestazione pesa come un macigno l’errore a tu per tu con Falcone del 19’ p.t. che avrebbe cambiato la partita (38’ s.t. Ceide s.v. Spiccioli nel finale).

Stefano fogliani