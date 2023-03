Roma troppo forte per la Bsc Inutile la reazione nel secondo set

roma volley club

3

bsc materials sassuolo

0

(25-13; 25-21, 25-11)

ROMA VOLLEY CLUB: Bici 16, Bechis 10, Rivero 10, Ciarrocchi 9, Ferrara (L), Rucli, Valoppi, De Luca, Melli 14, Bianchini, Rebora 8, Valerio. All. Cuccarini

BSC MATERIALS SASSUOLO: Pelloni (L), Masciullo 1, Dhimitriadhi, Vittorio, Bondavalli, Manfredini 14, Busolini 3, Pistolesi 2, Martinez 6, Civitico 5. All. Venco

Arbitri: Polenta e Cruccolini

Note: Durata set 23’, 30’, 21’. Tot. 1h14’.

Niente da fare per la Bsc Materials Sassuolo che si deve arrendere sotto i colpi di Roma. Troppo il divario con la prima della classe che conquista una vittoria netta e mai in discussione, non è bastata la reazione di orgoglio nel secondo set per provare a tentate la grande impresa sul campo delle capitoline.

La gara. Il match comincia come ci si aspettava alla vigilia con la squadra di casa che mette in campo tutta la sua potenza di fuoco e prova subito a dominare la partita. Sassuolo riesce a tenere botta nei primi scambi rimanendo a contatto con le padrone di casa sul 5-3, ma arriva subito il primo allungo della formazione capitolina che mette a segno un parziale di 7-0 che spezza l’equilibrio iniziale. Venco prova immediatamente a rifugiarsi nel time-out per fermare il momento negativo. Ma la mossa non paga i dividendi perché la prima della classe continua a spingere e si porta sul 16-6. Sassuolo mette in campo tanto orgoglio a contro Roma sembra non bastare con il sestetto di Cuccarini che controlla il match e chiude il primo set con un netto 25-13. Nel secondo set però la squadra di Vento comincia con un altro piglio, risponde colpo su colpo a Bici e compagne e tiene il match in equilibrino fino alla fine. Roma conduce ma non riesce a strappare fino al 21-19, nel finale di set ancora una volta la formazione capitolina alza l’intensità e si porta sul 2-0 grazie al 25-21 che chiude il set. Per la Materials Sassuolo è una mazzata, nel terzo set Pistolesi e compare sembrano perdere fiducia nei propri mezzi e Roma ne approfitta subito per mettere le cose in chiaro con il break che vale l’8-3. Sono troppi gli errori di Sassuolo che non riesce a trovare continuità: 16-5. Il match è segnato con Roma che conquista la vittoria con un nettissimo 25-11.