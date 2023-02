Ronde Val Merula, rally agrodolce per Turrini e Bucciarelli

Debutto stagionale in Liguria per i portacolori della Modena Racing Team Massimo Turrini e Mirco Bucciarelli, che si sono distinti regalando spettacolo al pubblico ai bordi della strada al Ronde della Val Merula, rally svoltosi in provincia di Savona. Per il duo sassolese – prignanese la manifestazione ingauna è stata un test per valutare i miglioramenti apportati alla propria Peugeot 208 durante l’inverno oltre ad essere un buon allenamento per gli impegni della stagione 2023. Nonostante un problema inziale ai freni e qualche inconveniente tecnico durante la gara che ha rallentato le prestazioni della vettura, Turrini e Bucciarelli hanno concluso il rally ligure al quarto posto di classe, a poca distanza dal podio. Sempre nel weekend appena trascorso, in provincia di Vicenza, la coppia modenese composta da Gian Luigi Falcone ed Erika Balboni ha ricevuto la coppa del secondo posto assoluto del Trofeo Tre Regioni 2022 durante le premiazioni dei campionati Aci che si sono svolte all’ente Fiera di Vicenza nel contesto di Rally Meeting, evento organizzato dal campione Miki Biasion.

Giampaolo Grimaldi