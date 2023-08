Rosanelli vince il Green Pass Trophy al Modena Country Club

Sabato scorso la prima prova del Green Pass Card Trophy ha aperto il fine settimana del Modena Golf & Country Club. Paolo Rosanelli ha vinto la gara con 74 colpi. In prima categoria Roberto Ferretti (37) ha superato di misura Paolo Montanari (36) mentre Nicola Iaccheri (35) ha completato il podio. In seconda successo a Alan Bega (39) seguito da William Levrini (38) e Luca Barioni (35), mentre in terza Alessandro Manfredini (38) ha prevalso su Carlo Pignatari (37) e Franco Petrillo (36). Domenica i giocatori sono scesi nuovamente in campo animando la tappa del circuito Voucher and Travel Tuscany Taste. La gara è stata vinta da Alberto Cerofolini e Federico Pollastri. Nella categoria netta Paolo Melegari e William Levrini (44), che ha confermato l’ottimo periodo di forma, hanno preceduto Paolo Rosanelli e Edorado Vandelli (42). Hanno completato il podio Stefania Sala e Silvana Verucchi (41) mentre Alessia Tiradritti e Roberto Antolini (39) sono risultati la miglior coppia mista.

Andrea Ronchi