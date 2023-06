Rosanelli vince il Luxury Trophy, Pellacani ok in "prima"

Il circuito Luxury Best Golf Trophy ha catalizzato il primo fine settimana di giugno del Modena Golf & Country Club. Sabato Paolo Rosanelli ha vinto completando le 18 buche da campionato in 73 colpi, uno solamente oltre il par del percorso. In prima categoria Federico Pellacani (39) ha ottenuto un ampio successo seguito da Leonardo Silba (36). In seconda categoria Christian Minelli (37) ha superato di misura Marco Martinelli (36) mentre in terza Luca Pravatà (43), con il miglior punteggio netto di giornata, ha vinto l’avvincente testa a testa con Stefano Sacchetti, per uno solo colpo. Domenica giocatori nuovamente in campo su un percorso in ottime condizioni. Marco Guerzoni ha vinto con 75 colpi. Avvincenti i testa a testa nelle categorie nette: in prima il bolognese Stefano Beltrami (37) ha superato il giocatore di casa Maurizio Colombini, appaiato nel punteggio ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In seconda stesso epilogo tra Davide Malavasi (37), vincitore, e Pier Luigi Ferrari (37) secondo. In terza categoria successo a Renzo Berilli (39) seguito da Luca Sacilotto.

