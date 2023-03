Rossini, operazione con recupero lampo

di Alessandro Trebbi

Mentre Bruno e compagni sono intenti a riprendersi dalla sconfitta subita in gara 3 con Piacenza e soprattutto stanno iniziando a preparare l’assalto alla Coppa Cev, che inizia domani alle 20:30 con la gara di andata della finale, una tegola si abbatte sulla Valsa Group, anche se dal comunicato della società sembra che non ci saranno assenze: Salvatore Rossini dovrà subire un’operazione in anestesia locale alla mano destra. Il libero, che già era sembrato sofferente in gara 3, sembra aver rimediato l’infortunio all’indice addirittura in gara 1, su una schiacciata di Yoandy Leal. Ha provato a stringere i denti, ma evidentemente il dolore è troppo forte e l’operazione si è resa necessaria.

"Il giocatore Salvatore Rossini – si legge nel comunicato della società – verrà operato nella mattinata di giovedì in anestesia locale al tendine della terza falange dell’indice della mano destra. L’atleta sarà a disposizione mercoledì sera in Cev Cup e tornerà nuovamente in campo già per la gara di domenica a Piacenza". Un intervento e un recupero lampo, allora, se si pensa che a tre giorni dall’operazione il libero di Modena Volley dovrebbe essere di nuovo a disposizione. Intanto, come detto, la Valsa Group analizza la sconfitta patita da Piacenza, la prima in stagione al quinto confronto diretto, e si prepara per una sfida forse ancora più importante, quella ai belgi del Knack Roeselare che vale la Coppa Cev.

Cosa non ha funzionato domenica? Sicuramente l’attacco, sul banco degli imputati anche nell’analisi di Andrea Giani, non soltanto nei numeri complessivi. Il tutto con una ricezione migliore di Piacenza e una quantità di contrattacchi non sfruttati notevole, indici entrambi che anche la serata di Bruno Rezende non è stata tra le più brillanti. Dovrà ripartire dal suo capitano allora, la formazione gialloblù, conscia che il brasiliano difficilmente sbaglia questi appuntamenti.

"Da un anno e mezzo non riuscivo a qualificarmi per una finale – aveva dichiarato il capitano di Modena Volley la scorsa settimana – sono molto contento di tornare a disputare un match che vale il titolo, ce la metteremo tutta". La squadra non deve fare che seguirlo. Facili a dirsi, meno nel metterlo in pratica, ma la formazione belga è senza ombra di dubbio più alla portata di Modena, se non altro dal lato fisico: nessun centrale con le doti di Simon, un posto due di muro come il regista D’Hulst su cui poter giocare con più ‘tranquillità’ rispetto a Brizard o Romanò, nel complesso una squadra simile a Modena, che fa della difesa e della seconda linea i suoi punti forti.