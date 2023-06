Rossini, ritorno alle origini "Ad Aversa per l’impresa"

Le intenzioni erano quelle di rimanere vicino a Modena, dove la famiglia ormai si è stabilita e dove Salvatore Rossini ha anche già trovato lavoro. L’ormai ex libero della Valsa Group, invece, ha scelto col cuore la squadra che lo ha lanciato in giovanissima età, quella Virtus Aversa vicino a casa sua e che lo ha annunciato come un colpo sensazionale. E lo è, in serie A2 e dopo una stagione di SuperLega nella quale Rossini ha primeggiato in tutti i campi statistici del suo ruolo. "Diciotto anni dopo la prima volta – si legge nel comunicato ufficiale –. Da baby promessa a campione assoluto. Salvatore ‘Totò’ Rossini torna ad Aversa, sarà lui il nuovo libero della Virtus nel campionato di Serie A2. Il presidente Sergio Di Meo ha regalato alla Campania uno dei più importanti ingaggi della storia della Regione, un lusso che infiammerà il PalaJacazzi. Come due vecchi amici Rossini e Di Meo si ritrovano e si abbracciano perché la stima, l’affetto e la grande amicizia esistente da anni non si è mai affievolita. Rossini dicevamo che torna nella città delle cento chiese dove praticamente ha dato il via alla sua avventura in questo meraviglioso sport: era la stagione 2005-06 quando fece il suo esordio in Serie B1". Ripercorrendo il palmares sconfinato di Totò (che ha vinto un argento all’Europeo 2013, un bronzo alla Grand Champions Cup 2013, ha ottenuto un bronzo ed è stato eletto miglior libero alla World League 2014, poi un’altra medaglia di bronzo agli Europei 2015 e una d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016. Sempre da protagonista. In SuperLega ha giocato anche con Monza, Latina, e Trento ma il suo nome è stato accostato per 7 stagioni a quello di Modena, una delle realtà più importanti del mondo, con la quale solamente pochi mesi fa ha conquistato la Cev), si passa alle dichiarazioni del trentasettenne di Formia, tornato ad Aversa "per chiudere praticamente il cerchio. È stata una scelta fortemente voluta. Sono pronto ad una nuova sfida. Aversa manca dalla SuperLega da troppo tempo, in tre anni vogliamo arrivare nella massima serie italiana. Mi aspetto un grande pubblico al palazzetto, non vedo l’ora di dare il via a questa mia nuova avventura". Insomma, Rossini vuole aggiungere un’altra vittoria alla sua lista.

Alessandro Trebbi