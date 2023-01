Rossini: "Vogliamo restare tra le prime quattro"

di Alessandro Trebbi

Si fa fatica a non pensare a quell’occasione mancata il 28 dicembre. Fatica anche un veterano come Salvatore Rossini, che pure di sfide di quel tipo, vinte e perse e superate anche in maniera molto brillante, ormai ne ha vissute a decine. "Ripartiamo nel 2023 con un po’ di amaro in bocca – le parole del libero della Valsa Group Modena – perché avevamo l’opportunità di fare qualcosa di grande, ovvero andare a Roma per la Final Four di Coppa Italia. Vedendo poi come sono andate le restanti partite, l’opportunità sarebbe stata doppia in semifinale". Non c’è troppo spazio per i rimpianti, però, perché già domani (ore 18, PalaPanini) incombe la sfida di altissima classifica con la Lube Civitanova, e per affrontarla bisogna ripartire dai ricordi positivi.

Come lo 0-3 inflitto a Piacenza il 26 dicembre, ad esempio?

"Con Piacenza abbiamo fatto una bella partita, la Gas Sales anche senza qualche top player resta una squadra ostica. Chiaro che rimangono più in mente le sconfitte rispetto alle vittorie". Le ‘big’ sono ancora irraggiungibili?

"Di grandissime quest’anno c’è solo Perugia, le altre sono tutte sfide affrontabili, a iniziare da Civitanova".

Che partita sarà quella di sabato?

"Contro di loro in stagione veniamo da due sconfitte quindi sicuramente sono avanti a noi. Dovremo essere bravi a pensare a noi stessi: impossibile trasformarsi in Perugia, ma l’obiettivo è quello di provare a raggiungere le altre due che ci hanno sempre battuto, Civitanova e Trento che oggi ci sono sicuramente davanti. Domani ci rimetteremo alla prova".

Civitanova ha una storia simile alla vostra?

"Sì, anche se le due partite di Coppa Italia sono state un po’ diverse: anche noi giocavamo in casa, ma Trento è stata finora l’unica vera rivale di Perugia, la nostra uscita era più pronosticabile rispetto a quella di Civitanova con Milano. Le nostre sono squadre un po’ diverse sotto tanti punti di vista ma che hanno gli stessi punti: noi giochiamo col servizio come arma forte, loro sono più tosti in difesa e contrattacco, sono esperti e abituati a vincere, sono i campioni in carica. Non sarà facile". L’obiettivo finale è quello di rimanere nelle prime quattro?

"A inizio anno per come era costruita la squadra e per come eravamo partiti sembrava impensabile: per come però abbiamo reagito e per gli aggiustamenti che abbiamo fatto, assieme anche a qualche inciampo delle nostre rivali, ora siamo lì a giocarcela e vogliamo giocarcela. Ovviamente proviamo a rimanere nelle prime quattro, non farlo sarebbe mollare. Perché no, proviamo a raggiungere la semifinale, l’anno scorso con una squadra ben diversa non abbiamo raggiunto i nostri obiettivi".