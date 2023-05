Rousseaux soffre Pope è bocciato

BRUNO 6: L’atteggiamento è il solito, aggressivo, lucido, da capitano vero. Giani lo sostituisce presto con Salsi, anche perché l’agonismo del brasiliano ieri non avrebbe potuto colmare in alcun modo il gap tecnico e fisico con Perugia.

SALA 6: Risolleva statistiche non straordinarie con un ultimo set di qualità superiore, e chiude con gli occhi lucidi. Rimarrà la sua ultima partita, per ora, con la casacca gialloblù addosso. L’ha onorata.

RINALDI 6: Percorso inverso rispetto a quello di Sala. Per due set è l’unico a tenere il ritmo di Perugia, in realtà l’unico che sembra poter stare in campo coi colossi di Anastasi e fare partita pari, ma è solo a predicare in mezzo al deserto e nel terzo parziale si perde d’animo.

ROUSSEAUX 5: In difficoltà in ogni lato di campo, il belga, che presto andrà in Corea. Tiene un po’ meglio del solito in ricezione, ma non incide in alcun modo.

SANGUINETTI 6: In attacco è il solito, ormai ci ha abituati a percentuali sopra il 70%. Le pretenderà anche De Giorgi?

STANKOVIC 5,5: Poco incisivo a muro, poco cercato in attacco, una comparsa in una partita senza storia.

GOLLINI 5: Parte bene, poi finisce scoraggiato dal bombardamento cui la Sir Safety lo sottopone e finisce per perdersi anche in difesa e copertura dove aveva iniziato molto bene.

SALSI 5: Non ripete la prestazione luccicante di domenica scorsa e chiude con un erroraccio.

POPE 4,5: C’è ancora una differenza abissale tra i campioni di Perugia e l’australiano, nel modo di stare in campo sopra la tecnica o il fisico. Ieri si è vista tutta, nonostante un inizio promettente in ricezione e battuta.

BOSSI 6: Entra e segna due muri e un attacco.

a.t.