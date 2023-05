Ruba la sciarpa Daspo per un tifoso

Daspo per un tifoso del Carpi che ha provato a rubare la sciarpa a un supporter della Pistoiese. In realtà i provvedimenti notificati dalla questura della città toscana sono due, indirizzati a un 32enne e a un 28enne e riguardano vicende accadute durante la partita del 19 febbraio scorso. In particolare prima dell’incontro di calcio un supporter della squadra carpigiana (già destinatario di un altro Daspo) ha tentato il furto di una sciarpa di un tifoso pistoiese che passava nelle vicinanze dello stadio. L’intervento della polizia ha evitato che l’episodio degenerasse. Successivamente nel settore ospiti dello stadio sono state accese alcune torce fumogene.