S. Felice, ennesimo pari Il Casumaro rimonta

CASUMARO

1

SAN FELICE

1

CASUMARO: Callegari, Anatriello (26’st Chendi), Passerini, Minarelli, N. Bianchi, Farina, Testoni, Rambaldi (24’st Rimondi), Ginesi (34’pt Manfredini), Darraji, Vinci. A disp. Stracuzzi, Dinu, Grandiu, A. Bianchi, De. Cresta, Da. Cresta. All. Panzetti.

SAN FELICE: Neri, Absaoui, Brondolin, Del Mastio, Sentieri, Haddaji (12’st Diegoli), Agazzani, Sarti, Ndrejaj (12’st Bacchiega), Stabellini, Marchesini (30’st Gentile). A disp. Pivanti, Mantovani, Pagano, Zanoli, Gasparini. All. Molinari.

Arbirtro: D’Ovidio da Bologna

Reti: 15’ Brondolin, 44’ Darraji

Note: ammoniti Farina, Sarti, Abadaoui, Stabellini

Nell’anticipo di Promozione C ennesimo pari per il San Felice (8° in 18 gare) che non vince da 6 giornate. A Casumaro si era messa bene con la punizione di Brondolin al 15’ deviata da Testoni che inganna Callegari. Al 41’ Darraji manda alto, ma si rifà al 44’ pareggiando in tap in dopo la parata di Neri su Anatriello. Nel secondo tempo al 15’ Rambaldi impegna Neri che dice di no al 25’ anche a Darraji. Al 30’ punizione di Stabellini e Callegari si fa trovare pronto e sventa.

Le altre. Negli altri anticipi in Prima D Pavullo-Maranello 0-0; Seconda E Rubiera-Spezzanese 1-1, in Seconda F Campogalliano-Carpine 1-0, in Terza A c’è Real Modena-A. Solignano 4-0, in Terza B 4Ville-Cortilese 2-2.