Sabato da dieci anticipi

Sabato da bollino rosso oggi per i dilettanti con addirittura 10 anticipi che riguardano le squadre modenesi (ore 15). In Eccellenza il Castelfranco (reduce da 3 risultati utili di fila) cerca il primo acuto esterno a Salsomaggiore, in Promozione il Fiorano dopo l’esilio a Spezzano debutta finalmente sul nuovo manto del "Ferrari" contro lo Sporting Scandiano per scordare il tracollo nel derby di San Michele. Nelle altre sfide in Prima "C" c’è Vis San Prospero-Virtus Cibeno (pe la Vis in caso di successo col fanalino di coda ci sarebbe la vetta solitaria), in Prima "D" Madonnina-San Damaso e Atletico Spm-Ubersetto, in Seconda, dopo l’anticipo di ieri sera nel girone "E" Audax-Junior Fiorano, in campo nel girone "F" Medolla-Modenese (i padroni di casa vincendo possono andare in vetta da soli), nel "G" Bazzanese-Zocca e nel girone "H" Alberonese-Sanmartinese, poi in Terza "A" Real Dragone-Levizzano (i padroni di casa a punteggio pieno cercarno la quinta vittoria di fila per allungare ancora) e in Terza "B" Cortilese-Possidiese.

Eccellenza. Questi i pronostici di Vincenzo Corrente e le ultime dai campi per le gare di oggi e domani. Salsomaggiore-Castelfranco (oggi ore 15) 1X: tanti problemi per Cattani che non ha gli infortunati Savino e Pepe, in dubbio Laruccia per un virus, è guarito invece dalla febbre Mantovani e rientra Zironi dalla squalifica, da valutare l’impiego di Ferrara sofferente a un ginocchio da qualche settimana che potrebbe cominciare dalla panchina. Cittadella-Rolo 1: la capolista cerca la settima vittoria di fila senza Pivetti, Iodice e Rosa. Terre Castelli-Brescello X: Domizzi privo di Mandreoli squalificato, oltre ad Auregli, Operato e Saccani ancora out, mentre Uhunamure è in forse per un risentimento muscolare. Montecchio-Formigine (a Castelnovo Sotto) X: oltre a Pappaianni e Ricaldone ancora out, si aggiunge anche Iattici. Colorno-La Pieve (Colorno campo sintetico) 1: nei granata fuori Ortensi (fra i pali pronto Fiorito), Diallo, Boriani e Cheli, torna Cehu.

Promozione. Questi i pronostici di Corrente: Fiorano-Scandiano (oggi) X2, Sanmichelese-Castelnuovo 1X, Baiso-Camposanto 1, Nextgen-United Carpi 2, San Felice-Castellarano X, Quarantolese-Montagna 1X, Bibbiano-Cavezzo 1, Cdr-Vianese X.

Mercato. Il Terre di Castelli ha tesserato il portiere 2004 Andrea Della Corte ex Modenese che è stato per qualche settimana alla Cdr prima di svincolarsi.

Panchina. In Seconda "F" dopo le dimissioni di mister Perrotta e l’affido temporaneo della panchina al collaboratore tecnico Marcello Tarantino, il 4Ville ha scelto il nuovo allenatore che sarà Gianluca Tarantino.

d.s.