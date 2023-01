Sabato lo scontro con la capolista Al via la vendita dei biglietti

Dopo gli ultimi due giorni di relax il Modena è tornato a correre allo Zelocchi, dando il via alla prima settimana ’tipo’ dell’anno in vista della trasferta di Frosinone con la capolista del campionato. Trasferta nella quale mancherà certamente l’infortunato Tremolada (il suo rientro è però previsto tra il Cosenza e la Ternana, filtra questo tipo di fiducia) e con un Andrea Poli che potrà così rientrato in lista dopo aver saltato le ultime gare del 2022. C’è una statistica positiva con la quale il Modena si presenterà allo ’Stirpe’ ancor più convinto, sulla scia della chiusura col botto di Bolzano. Lontano dal Braglia sono 13 i punti conquistati degli attuali 25, il miglior modo per descrivere il Modena corsaro che il presidente Rivetti ha sempre chiesto. E poi non si dimentiche che con alcune big i canarini hanno già saputo sorprendere, si pensi alla Reggina (capolista il 1 ottobre, sconfitta al Braglia) e al Parma. Oggi alle 9 inizia la vendita dei biglietti per il settore ospiti del match Frosinone-Modena, in programma sabato, il 14, alle 16.15. Il circuito di riferimento è Vivaticket ed è possibile l’acquisto online sul relativo sito web ( https:www.vivaticket.it) e punti vendita vivaticket.