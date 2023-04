Sala è l’unico affidabile in attacco Bruno è troppo impreciso

BRUNO 5,5: La squadra e gli attaccanti risentono anche della sua serata non perfetta. Non tanto per quel che riguarda la distribuzione, tatticamente più che corretta, quanto per la precisione tecnica, con alcuni palloni molto bassi e altri staccati.

SALA 7: Trascurato a inizio match, ben presto diventa l’unico terminale veramente affidabile nel gioco di Bruno, pochi errori e alcune murate di ‘ignoranza’, ma fa il suo anche in difesa. In netto miglioramento rispetto all’uscita contro Monza anche e soprattutto nel carattere di prendersi l’attacco sulle spalle quando nessuno risponde presente, come sul match ball per Padova nel quarto.

RINALDI 6: Alla fine le percentuali non gli danno torto, e lo squillo del doppio ace nel tie-break in un match nel quale non aveva mai punto dal servizio sono da ‘vecchio’ Rinaldi. Però il giocatore cui eravamo abituati in stagione era un’altra pasta. È stanco anche lui.

ROUSSEAUX 5,5: Inizia bene in attacco, poi si spegne progressivamente con errori anche grossolani e incertezze soprattutto in seconda linea e a muro.

BOSSI 6: Incredibile a dirsi, il meglio lo ottiene dal servizio, mentre in primo tempo ci sono alcuni squilli grazie all’intesa con Bruno, le imperfezioni non sono solo sue. Come Sanguinetti non pervenuto a muro.

SANGUINETTI 5: Serataccia per lui al servizio e a muro, leggermente migliore in attacco dove però non punge come ai tempi belli. Chiude però in negativo nel raffronto tra palle vinte e palle perse.

GOLLINI 5: Non è la sua serata. In ricezione si prende le sue responsabilità ma raramente è preciso come lo era stato con Monza, in difesa molto poco, se pensiamo a Piacenza o Roeselare.

POPE 6: In panchina, nonostante le sue dichiarazioni della vigilia, ci mette un muro fondamentale nel tie-break. Che non basta.

ALL. GIANI 5: Il voto a una squadra che è apparsa molto più apatica e poco motivata rispetto all’esordio con Monza, poco reattiva in difesa e con poco agonismo. Chiaro, la colpa non può essere solo sua ma risiede più nelle motivazioni che questo gironcino per la Challenge Cup fatica a fornire a una squadra stanca, ancora spossata dai play off. La domanda però va posta: come mai non ha giocato Lorenzo Pope?

a.t.