Sassuolo, tre schiaffi dalla Salernitana

Modena, 22 aprile 2023 – La Salernitana mette ko il Sassuolo, ospite all'Arechi, per 3-0 nella 31ma giornata di Serie A. I neroverdi non riescono a dare continuità al successo contro la Juventus.

Sblocca il match Pirola al 9', raddoppia Dia al 20' e il primo tempo si chiude 2-0.

Nella ripresa occasione Sassuolo al 57' con Ferrari in girata di sinistro che però finisce fuori di un soffio alla destra di Ochoa. Match chiuso in favore dei padroni di casa al 65' da Lassana Coulibaly con un tiro di prima pulito e preciso su passaggio semplice e calmo di Dia verso la sinistra dell'attacco. I quattro minuti di recupero non cambiano il risultato.

La Salernitana sale in classifica a 33 punti, il Sassuolo resta a 40 punti.

Il tabellino

3-0

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato (27' st Troost-Ekong), Gyomber (43' st Piatek), Pirola (13' st Bronn); Kastanos, Coulibaly, Vilhena (27' st Bohinen), Bradaric; Candreva, Dia; Botheim (27' st Mazzocchi). In panchina: Fiorillo, Sepe, Daniliuc, Nicolussi Caviglia, Sambia, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio (37' st Marchizza); Frattesi (1' st Pinamonti), Lopez (23' st Thortsvedt), Henrique; Bajrami, Defrel (23' st Ceide), Laurienté (28' st Alvarez). In panchina: Pegolo, Russo, Zortea, Romagna, Erlic, Harroui, Obiang. Allenatore: Dionisi

ARBITRO: Camplone di Pescara 6

RETI: 9' pt Pirola, 20' pt Dia, 20' st Coulibaly.

NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti. Bronn, Henrique, Tressoldi. Angoli 3-8. Recupero: 0', 4'.