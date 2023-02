Salgono a sei le imprese contro le ’big’ della squadra di Tesser

Chiamatelo pure ’Modena grandi firme’. Contro le ’big’ la squadra di Attilio Tesser (in foto) sa esaltarsi e il 2-0 sul Cagliari, che ha fatto decollare in classifica i gialloblù in zona playoff, è solo l’ultima conferma.

I canarini sono infatti riusciti fin qui a battere 4 delle attuali prime 8 della classe, confermando sul campo di poter ambiare a qualcosa in più di una semplice salvezza. La prima ’tacca’ risale a inizio campionato, quando ancora era difficile etichettare la Ternana – attualmente sesta a +2 sul Modena – come una delle pretendenti ai playoff. Quel 4-1 di fine agosto firmato da Diaw, Falcinelli e Tremolada fu la prima vera iniezione di fiducia per una matricola che era partita con 2 sconfitte. Tre settimane dopo la seconda impresa era arrivata battendo la Reggina di Inzaghi, lanciata al comando della classifica, che quasi un girone dopo ha perso contatto dal Frosinone ma resta in corsa per la seconda piazza che vale la A. Un Modena ancora in rodaggio seppe imporsi ancora grazie a Diaw dopo la rete annullata a Di Chiara nel primo tempo. La terza vittima fra quelle in zona playoff è stata impallinata da Pegreffi e compagni a fine 2022, chiudendo col 2-0 di Bolzano (decisivi Magnino e Armellino) sul Sudtirol un anno solare fra i più belli della storia canarina. Un successo nitido, il cui valore è stato aumentato dalle 4 vittorie di fila che da allora hanno infilato gli altoatesini, saliti fino al quarto posto.

Poi il poker di successi contro avversari eccellenti è stato completato dal 2-0 di ieri sera sul Cagliari, è vero molto rimaneggiato, ma reduce da una serie utile di 4 gare che con la cura Ranieri avevano fatto riaccendere i sogni playoff. Ma il trend gialloblù contro le ’big’ del campionato ha visto il Modena regalare altre due ’gemme’, i due derby esterni vinti in casa di Parma e Spal, successi inattesi che ad aggi stanno facendo la differenza numericamente nel +6 sulla zona calda. Al ’Tardini’ erano stati Falcinelli e Bonfanti nei primi 26’ a mettere la sfida sui binari giusti, poi il rigore di Vazquez non intaccò il successo, al "Mazza" il vero capolavoro tattico di Tesser con il Modena in dieci dal 35’ per il rosso a Diaw ma capace di prendere la gara in mano, passare su autorete prima del riposo e dopo il pari di Moncini scappare ancora con Falcinelli e il rigore di Marsura, prima dell’inutile 2-3 di Moncini. Sei tasselli da ’Modena grandi firme’ che hanno rappresentato, in momenti diversi della stagione, il termometro di una crescita costante in personalità e autostima.

Davide Setti