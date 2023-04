Saliceta San Giuliano, c’è Javier Zanetti

Un campione, dentro e fuori dal campo, per i ragazzi dell’Accademia Modena 1912. C’era l’ex capitano dell’Inter, attuale vicepresidente nerazzurro, Javier Zanetti alla Polisportiva Saliceta San Giuliano in occasione della giornata di sport nella quale sono state protagoniste le squadre canarine e dell’Accademia Internazionale Milano, con le categorie 2012. A fare da contorno la presenza di Zanetti (presente, inoltre, per assistere da vicino alla prestazione del figlio con la maglia nerazzurra), entrato in campo per una foto con i ragazzi (in foto): "A questi giovani non posso che dire di continuare ad inseguire i loro sogni", le parole dell’ex capitano dell’Inter.

a.t.