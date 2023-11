Sall costretto a fermarsi per un dolore alla coscia

Non arrivano buone notizie dall’allenamento del giovedì in casa Carpi. Ieri pomeriggio "Papi" Sall si è fermato durante la partitella tattica per un problema alla coscia sinistra e dopo qualche minuto di conciliabolo con lo staff tecnico biancorosso è rientrato negli spogliatoi. La speranza è che non sia nulla di grave ma solo fra oggi e domani si saprà qualcosa di più. Hanno lavorato a parte anche Frison e Max Rossi, tutti gli altri ok. Mister Serpini potrebbe riconfermare la squadra che ha battuto il Mezzolara, con Arrondini in preallarme nel caso in cui Sall non ce la dovesse fare per affiancare Saporetti. In mediana spazio dunque a D’Orsi e Forapani ai lati di Mandelli, in attacco in pole Larhrib su Tentoni e Cortesi per il ruolo da trequartista.

d.s.