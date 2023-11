Sall prova a pungere. Calanca pasticcia

MAT. ROSSI 6. La paratissima in avvio su Varriale resta l’unica, impallinato tre volte senza colpe.

VERZA 5. Spesso in difficoltà con la velocità di Varriale. (1’st Tcheuna 5,5. Non ha spazio).

ROSSINI 5. In difficoltà con Tirelli, perde il contrasto da cui si innesca il 3-0.

CALANCA 4,5. Fa girare Campagna sull’1-0, impacciato su Varriale nel terzo gol. (24’st Tentoni sv).

CECOTTI 5,5. Pavesi lo tiene sulla difensiva, chiude da mezz’ala.

FORAPANI 5. Perde tanti duelli e poi sparisce di scena. (26’st Larhrib sv).

D’ORSI 5. Il lancio per l’occasionissima di Sall è l’unico lampo di una gara piena di errori.

OFOASI 5,5. Un lampo iniziale quando mette in porta Sall, poi si perde nel traffico. (14’st Sabattini 6. Entra a gara già andata).

MAS. ROSSI 5. Galleggia senza lasciare il segno fra mediana e trequarti. (11’st Cortesi 6. Il più pericoloso, fermato dal palo nel finale).

SAPORETTI 5. Stringe i denti per giocare ma in campo è un fantasma. Servito male, nelle uniche due palle in area arriva tardi.

SALL 6. L’unico che sembra poter fare male, il salvataggio sulla linea di Spezzano gli nega il gol che poteva cambiare la gara.

Davide Setti