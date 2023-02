Sall rivede la luce e finalmente torna in campo

Abdoulaye Sall rivede finalmente la luce. A un mese e mezzo circa dall’infortunio subito nei minuti iniziali di Mezzolara-Carpi dello scorso 8 gennaio l’attaccante senegalese ha svolto ieri la prima mezza seduta assieme al gruppo.

E’ ancora poco per dire se domenica mister Contini potrà averlo a disposizione per la gara col Real Forte Querceta, ma il peggio sembra davvero alle spalle e nella peggiore delle ipotesi il rientro sarà spostato per la gara del 5 marzo a Gorgonzola con la Giana.

Sall era finito ko per un’entrata killer di un difensore del Mezzolara (fallo nemmeno fischiato da parte del pessimo arbitro Arcidiacono di Acireale) e dopo aver provato per qualche minuto a restare in campo, al 15’ aveva dovuto alzare bandiera bianca: per lui era stata evidenziata una distorsione alla caviglia con un leggero interessamento dei legamenti, che è stato curato in questi 80 giorni che il giocatore ha dovuto vivere senza potersi allenare. In quel primo Carpi del dopo Bagatti il tecnico varesino lo aveva schierato da esterno a sinistra nel tridente del 4-2-3-1 alle spalle di Arrondini, ma praticamente non lo ha mai potuto avere a disposizione. Sall ha infatti saltato in fila le ultime 8 gare, dopo aver giocato appena un quarto d’ora di quella dello "Zucchini", e le sue accelerazioni sono mancate tanto al Carpi. L’ex Imolese (a segno 5 volte in 18 gare condite anche da 5 assist) è infatti uno dei pochi fra gli attaccanti della rosa biancorossa ad avere il cambio di passo e infatti Contini provò subito a virare sul 4-3-3, vista la moria di esterni (anche Navarro era finito ko in quella gara maledetta), dovendo poi fare marcia indietro.

Una piccola buona notizia in questo 2023 con l’infermeria sempre piena e che domenica terrà fuori dalla lista dei convocati i soliti Navarro, Balducci e anche Beretta, i cui esami hanno evidenziato una lesione di primo grado che gli impedirà di giocare col Real Forte, ma non dovrebbe tenerlo lontano dal campo per più di 5-6 giorni. L’altro assente certo è Arrondini che ha lavorato a parte. E a proposito di attaccanti, il Real Forte dovrà fare a meno domenica al "Cabassi" del suo centravanti e capitano Pegollo (6 reti fin qui in 28 gare), squalificato per una giornata.

Recupero. La Giana ha dato ieri un segnale forte a chi la credeva in crisi. Nel proseguimento della gara di Prato, interrotta dieci giorni fa sullo 0-0 per infortunio all’arbitro, la capolista ha vinto 3-0 con le reti di Messaggi, Caferri e il rigore di Perna, tutti nella ripresa, tornando a +4 sulla Pistoiese, +8 sul Forlì e +16 su Carpi e Riccione.

Davide Setti