Salsi: "Challenge, girone tosto. Faremo bene"

di Alessandro Trebbi

Protagonista della conferenza stampa che precede il ritorno in campo di Modena Volley per i playoff ‘minori’ quelli che valgono la Challenge Cup (domani alle 18 contro la Vero Volley Monza al PalaPanini), Nicola Salsi sarà anche protagonista in campo? Probabile che il vice-Bruno trovi ancora più spazio rispetto a quanto non si sia già ritagliato in campionato, tanti minuti nel doppio cambio con Lorenzo Sala che hanno rappresentato forse anche una svolta alla sua carriera, che il prossimo anno sarà lontano dalla Ghirlandina. "Lo spazio che ci siamo ritagliati sia io che Lorenzo Sala è un qualcosa che mi rende orgoglioso – le parole del giovane regista gialloblù –. Bruno è il migliore di tutti, lo conosco da tanto tempo, non serve che io lo descriva o vi racconti chi è: lavorare al suo fianco è sempre stimolante, l’orgoglio però è più per quello che siamo riusciti a conquistare come squadra".

Cosa resta delle ultime settimane, della Coppa Cev in bacheca e della delusione di gara 5 con Piacenza?

"Sicuramente la gioia grandissima della Coppa Cev non cancella il rammarico dell’uscita ai quarti di finale, rammarico per come si era messa l’ultima partita e per come si era messa la serie in generale. Però bisogna anche riconoscere il valore di Piacenza, quello che sono stati in grado di mettere in campo: la Gas Sales è una grande squadra. Dal canto nostro noi abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti, un grande merito nostro".

Quello di esservi costruiti una vostra identità?

"Ciò che siamo riusciti a fare quest’anno è un percorso bellissimo, dobbiamo accettare che lo sport sia questo, ne passa sempre e solo una e in questo caso è stata Piacenza".

Il trofeo però rimarrà nei palmares...

"Non c’è dubbio, la vittoria in Belgio è qualcosa che ci porteremo per molto tempo nella testa e nel cuore".

Come affronterete questa appendice finale per qualificarvi in Europa?

"Il girone di Challenge Cup è di alto livello. Forse ci sono squadre che nessuno si aspettava potessero essere in questo girone: il livello sarà alto, perché i roster delle squadre sono molto competitivi. Noi entreremo in campo per far bene come abbiamo fatto fino adesso".

Infine le sfilate con la coppa. Tra municipio e stadio Braglia, avete ricevuto tutti gli onori del caso

"Il ricevimento in municipio, alla presenza del sindaco e delle più alte autorità cittadine, e la sfilata al Braglia di stasera (ieri, ndr) con tutti quei tifosi festanti sono stati momenti bellissimi. Anche la città ci è stata vicina, ci ha festeggiato e ci ha fatto sentire tutto il suo calore. Sono stati momenti emozionanti, come quelli vissuti in campo".