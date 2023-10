Salta il test

Anche in epoca di rose lunghe, quando le nazionali chiamano può succedere di ritrovarsi senza giocatori: è esattamente ciò che è accaduto all’Empoli, che ieri ha chiesto al Modena di annullare l’amichevole prevista tra le due squadre per domani, alle 14 a porte chiuse, al centro sportivo di Petronio, nel comune di Vinci.

Il test di allenamento congiunto, che sarebbe servito per non perdere la condizione durante la sosta, pertanto, non si disputerà, e il motivo è appunto da ricondursi alle tante chiamate dei giocatori dell’Empoli nelle varie nazionali. Sono ben 11 gli elementi della prima squadra convocati dai rispettivi ct (Bereszynski, Walukiewicz, Berisha, Cacace, Ebuehi, Marin, Baldanzi, in foto, Fazzini, Guarino, Shpendi e Stubljar), ai quali vanno aggiunti cinque ragazzi delle giovanili empolesi (Kaczmarski, Nabian, Majdandzic, Stoyanov e Falcusan) che avrebbero potuto essere aggregati ai compagni.

Ben sedici giocatori impegnati altrove insomma, decisamente troppi, e così l’Empoli ha preferito cancellare il test in programma con la squadra di Paolo Bianco. Per il Modena, invece, l’unico nazionale è Guiebre.

l.l.