Saltano due recuperi su tre: in campo La Veloce-Rubierese

Il maltempo non dà tregua a Seconda e Terza categoria e dei 3 recuperi in programma stasera per il calcio dilettantistico della nostra provincia ne resta in piedi solo uno.

In Seconda ’E’ si gioca alle 20,30 La Veloce-Rubierese, coi padroni di casa penultimi a caccia di punti contro la seconda della classe, poi restano da recuperare le due gare rinviate domenica per neve, ovvero La Veloce-San Faustino e Spezzanese-Rubierese.

In Terza ’A’ stasera si sarebbero dovuti giocate i due recuperi Bortolotti-Real Maranello e Real Dragone-Montefiorino, ma entrambi sono nuovamente saltati per i campi inagibili.

Resta invece in piedi, ma cambia campo, quello di domani sera fra Zocca ed Eagles, che scenderanno in campo alle ore 21 sul sintetico di Zola Predosa per un big match che vale il primato visto che i sassolesi guidano a +1 sui viola, ma con una gara giocata in più. Restano ancora da calendariare i recuperi delle seguenti partite: Bortolotti-Terre di Castelli, A. Solignano-A. Palafitta, Bortolotti-Prignanese e Fonda-Zocca.

d.s.