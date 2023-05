"Saluto una piazza senza eguali, ora la Francia"

Spazia su tanti temi, Andrea Giani (in foto l’abbraccio con Anastasi), al passo d’addio alla panchina di Modena. Con un 3-0 subito che non scalfisce quanto costruito i stagione. "Una partita mesta rispetto alle altre – dice il tecnico – ma obiettivamente non avevamo proprio più energie. Però siamo arrivati dove volevamo arrivare, togliendoci grandi soddisfazioni. Siamo entusiasti di quello che abbiamo fatto". Ecco gli altri punti del Giani-pensiero, tra bilancio stagionale, convocazioni in Nazionale e futuro.

Il bilancio. "Dodici mesi fa eravamo su questo campo, il PalaBarton, a giocarci gara 5 della semifinale scudetto, con una squadra diversa e aspettandoci un risultato diverso. Questa è un’altra storia ma è stata una stagione meravigliosa. I nostri obiettivi li abbiamo raggiunti tutti ma ci abbiamo anche messo dell’altro col terzo posto in regular season, la vittoria della coppa, gara cinque dei quarti di finale, tre giovani in nazionale. Una super stagione, e anche in questo playoff per la Challenge Cup, con una squadra sperimentale, abbiamo interpretato bene il percorso e domenica scorsa al PalaPanini ci siamo regalati una grande giornata".

Rinaldi, Sanguinetti e Sala in Nazionle. "I ragazzi in Nazionale? Beh Rinaldi è un predestinato, ha fatto tutto un percorso ed era già molto vicino alla convocazione, ha saputo consolidarsi sulla ricezione, consolidandosi negli altri fondamentali. Sala ha fatto il passo più grande dei tre, si è imposto in questa stagione. Sanguinetti si è preso il posto in maniera prorompente e credo che giustamente si siano presi questa opportunità e cresceranno ancora tanto. Chiaro che è un orgoglio anche mio, dello staff e dei giocatori con più esperienza".

Francia a tempo pieno? "Non ho fretta di dover decidere, la proposta della Federazione Francese di fare il ct a tempo pieno per nove mesi mi piace molto perché poi giocheremo l’Olimpiade in casa. Sto aspettando una risposta della Federazione ma credo che a breve ci sarà un accordo".

Il saluto alla città. "L’ho fatto al microfono al PalaPanini domenica, la mia generazione non è quella dei social, per me era importante salutare Modena e i tifosi di persona. Ho sempre avuto coi tifosi un percorso straordinario. Se uno la sa accendere, non c’è una piazza uguale a Modena. Mi dispiace andarmene, ma ho vissuto talmente tante esperienze straordinarie che c’è poco da aggiungere. Difficilmente potrò tornare".

Il successore. "Faccio un augurio a chi prenderà il mio posto, spero che abbia grandi successi perché Modena merita l’alto livello".

Alessandro Trebbi