"Salvezza raggiunta, ora devo fare più gol"

L’infortunio che lo ha tenuto fermo un mese "è superato". Scampoli di match tra Udinese, Napoli e Lecce, e contro la Cremonese di nuovo in campo dal 1’, Andrea Pinamonti, che aspetta al varco la Roma. Ai giallorossi ha segnato il suo ultimo gol in stagione ma era novembre "e – ammette – il gol mi manca, ma continuo a lavorare per ritrovarlo e sono convinto che quando a fine stagione faremo i conti, i conti torneranno". Non si fa distrarre troppo da un pregresso fin qua sotto i suoi standard, il centravanti neroverde, abituato a non far troppo caso alle etichette che si è visto appiccicare addosso in carriera.

Predestinato, la prima, complice carriera precocissima che lo ha visto debuttare in A, a 17 anni, "ed è da quando ho 14 anni che mi definiscono così. Mi rende orgoglioso, indubbiamente, ma se è vero che ho bruciato molte tappe all’inizio, so – dice l’attaccante del Sassuolo – che ho ancora molto dare e da fare" Seconda etichetta: il giocatore più costoso della storia del Sassuolo…

"Anche quando sono andato al Genoa ero stato l’acquisto più costoso dei rossoblu.Allora ero più giovane, e ne sentivo il peso, oggi sono più abituato a reggere le aspettative. È uno stimolo a dare sempre il massimo per dimostrare che il Sassuolo ha fatto bene a puntare su di me" Altra etichetta: Pinamonti è solo di passaggio a Sassuolo… "Io sono qui per fare il meglio e ripagare la fiducia che la società ha riposto in me. Essere ambiziosi, sognare di giocare la champion’s in un top club un domani non toglie nulla alla mia volontà di fare io massimo qua. Per diventare grande davvero so che devo far bene qui".

Fin qua, tuttavia, stagione al di sotto delle aspettative: come state vivendo il momento? "Con la forza mentale che serve: il lavoro paga, e ne sono convinto. So che devo segnare di più e mi alleno per quello: Sassuolo è la quarta squadra che ho cambiato in quattro stagioni. Ho girato tanto e questo è un arricchimento, ma non è sempre facile adattarsi, prendere confidenza col gruppo e gli schemi. So io per primo di avere avuto difficoltà all’inizio, ma so come sto lavorando e che alla fine andrà come deve"

Il Sassuolo ha faticato parecchio all’andata, nel ritorno vola: cos’è successo?

"Abbiamo cambiato tanto e il percorso per trovare l’equilibrio è stato lungo. Ma non mi sorprendo di vedere quello che stiamo facendo. Il vero Sassuolo è quello del girone di ritorno, su questo non ho dubbi, vista la qualità del gruppo"

Trenta punti, salvezza virtualmente raggiunta: per cosa si gioca adesso?

"La classifica la guardiamo poco, ma è diversa rispetto a due mesi fa, quando un po’ di preoccupazione c’era. Da qui in avanti si gioca per fare più punti possibili, e almeno uno in più dell’anno scorso"

E Pinamonti si è posto un obiettivo personale?

"La doppia cifra: sono un po’ indietro ma vorrei confermarmi rispetto alla stagione scorsa, e se riesco vorrei fare anche meglio"

Andare in doppia cifra potrebbe aiutare anche in chiave azzurra: Mancini cerca un centravanti…

"La nazionale è un altro obiettivo. Ho esordito a maggio ed è stata una grande soddisfazione, e farò di tutto per meritare un’altra convocazione. Ma anche per l’azzurro vale quando detto prima: passa tutto dal fare bene con il Sassuolo".

Stefano Fogliani